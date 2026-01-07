Bryan de la Cruz fue electo Jugador Más Valioso del torneo de béisbol invernal

Bryan de la Cruz fue la fuerza ofensiva más potente en la alineación de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

El jardinero Bryan de la Cruz, de los Toros del Este, fue escogido como el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) del campeonato 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras dominar la votación realizada por un jurado nacional de comunicadores especializados, anunció la liga este miércoles a través de su programa Palco LIDOM.

La liga utilizó su tradicional sistema de valoración ponderada, mediante el cual participaron 69 miembros de la prensa deportiva a nivel nacional que cubren el certamen dedicado a Don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

La escala de puntuación otorgó siete puntos a los votos de primer lugar, cuatro a los de segundo, tres a los de tercero, dos a los de cuarto y un punto a los de quinto, mecanismo que permite evaluar de manera integral el impacto de cada candidato durante la temporada regular.

De la Cruz encabezó el escrutinio con 431 puntos, producto de 57 votos de primer lugar, seis de segundo, dos de tercero y uno de cuarto, superando a su compañero de equipo Gilberto Celestino, quien acumuló 206 puntos, y a Raymel Tapia (Estrellas Orientales), con 149. El cuadro de los principales votados lo completaron Cristian Adames (Tigres del Licey), Ezequiel Durán y Aderlin Rodríguez (Águilas Cibaeñas) e Ismael Mungía (Estrellas Orientales), Deyvison de los Santos (Gigantes del Cibao), y Erik González y Yamaico Navarro, de los Leones del Escogido.

El jardinero de los Toros tuvo una temporada sobresaliente, siendo una pieza clave en la ofensiva del conjunto romanense que culminó la temporada regular con marca de 27-22, dueños de la segunda posición del standing.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/unnamed-10-d43da511-db01f4f9.jpg Bryan de la Cruz conectó batazos importantes en varias victorias de los Toros. (FUENTE EXTERNA.)

Números destacados

Participó en 44 partidos en los que registró 188 apariciones al plato con un promedio de .301, gracias a 49 imparables, incluidos ocho cuadrangulares, nueve dobles y un triple.

De la Cruz lideró el campeonato con 40 carreras remolcadas, anotó 29, y acumuló 84 bases alcanzadas, consolidándose como uno de los bateadores de mayor impacto del torneo.

Su línea ofensiva fue de .372 de porcentaje de embasarse (OBP), .515 de slugging, líder del certamen, y un OPS de .887, cifras que reflejan su combinación de poder y consistencia.

El jardinero de 28 años se une entre los galardonados de esta temporada a su compañero Aaron Sánchez, quien fue anunciado este martes como el ganador de la distinción de Lanzador del Año.

La constancia, producción ofensiva y capacidad de responder en momentos claves fueron factores determinantes para que Bryan de la Cruz recibiera el respaldo mayoritario del jurado y se consagrara como el Jugador Más Valioso del campeonato 2025-2026 de la LIDOM.