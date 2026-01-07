El Escogido blanquea a los Gigantes y siguen firmes en la cima del round robin

Pedro Severino llega a la cueva roja, luego de conectar su jonrón de dos carreras. ( FUENTE EXTERNA. )

El abridor Travis Lakins Sr. lanzó pelota de apenas dos hits en 5.2 entradas y Pedro Severino fletó un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada para sellar un triunfo de los Leones del Escogido 5-0 sobre los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macoris.

Con la victoria, el Escogido (7-2) sigue como puntero del round robin semifinal, cada vez más cerca de conseguir un nuevo pase a la serie final. Los Gigantes (0-9) llegan a la mitad del calendario sin conocer el triunfo.

Luego de la actuación de Lakins Sr., Jefry Yan (0.1), Hansel Marcelino (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Stephen Nogosek (1.0) limitaron a los Potros a solo dos hits para conseguir la blanqueada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/travis-lakins-ae6ad769.jpeg Lakins Sr. se creció en el montículo por los Leones. (FUENTE EXTERNA.)

Las vueltas escarlatas

En la tercera entrada, los melenudos hicieron tres vueltas producto de un sencillo remolcador de Raimel Tapia, Jonathan Guzmán anotó con rodado a segunda base de Erik González, y luego Sócrates Brito con un doble al jardín derecho trajo una más para los visitantes.

En el inning siguiente con dos outs, Pedro Severino conectó un cuadrangular por la banda izquierda con su compañero José Marmolejos abordo para colocar en la pizarra el 5-0 definitivo que decretó la novena derrota seguida de los nordestanos.

El ganador fue Lakins Sr. (2-0) y el derrotado fue Moyers (0-1) a cuya cuenta fueron las tres anotaciones rojas del tercer acto.

Por los capitaleños, Tapia bateó de 4-3, con doble, una producida, una anotada y una base robada; Severino, de 2-1, con cuadrangular, dos remolcadas, dos anotadas y transferencia; Brito, de 4-1, con doble y empujada, Marmolejos, de 4-1, con doble y anotada. Por los locales, Johan Rojas se fue de 4-2, y José Sirí, de 3-1.

Los Leones continuarán en la ruta este jueves para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en el estadio Cibao, mientras que los Gigantes visitan a los Toros del Este en La Romana.