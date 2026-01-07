Milwaukee podría incluir a Freddy Peralta en posible cambio durante 2026

Freddy Peralta está cotizado como uno de los mejores lanzadores de MLB, y es agente libre al final de la campaña 2026. ( FUENTE EXTERNA. )

El destino del pitcher dominicano Freddy Peralta se ha convertido en uno de los temas más candentes del béisbol este invierno, mientras los Milwaukee Brewers evalu´an el rumbo de su rotacio´n abridora de cara a la temporada 2026.

Peralta, quien viene de una de las mejores temporadas de su carrera con récord de 17–6 y una efectividad de 2.70, es una pieza extremadamente valiosa en el mercado de lanzadores.

Milwaukee se enfrenta ahora a una decisión difícil: ¿deberían mantener a Peralta o convertirlo en moneda de cambio por refuerzos para reforzar otras áreas del equipo? Esa pregunta resuena fuerte en los pasillos del American Family Field, especialmente después de que los Cerveceros tuvieran la mejor marca de la Liga Nacional en 2025, pero quedaran eliminados de forma contundente en la Serie de Campeonato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/freddy-peralta-silencio-a-los-cubs-y-llego-a-15-triunfos-45e09897-1-8c184777.jpg Freddy Peralta se quedó cerca de 20 victorias en 2025. (FUENTE EXTERNA.)

Contrato y control: el factor clave

Peralta, quien cumplirá 30 años en junio de 2026, está actualmente bajo una opción de club por $8 millones para la temporada 2026, misma que los Brewers ya han ejercido, asegurándose sus servicios por un último año antes de que se convierta en agente libre tras la campaña.

Ese contrato — considerado una verdadera ganga en el béisbol moderno — significa que Peralta solo cuesta $8 millones esta próxima temporada, mientras otros lanzadores de calidad comparable fácilmente superan los $20 millones por año en el mercado.

Sin embargo, esa estructura corta también empuja a Milwaukee hacia una encrucijada: puede mantener al dominicano por este último año controlado, con la esperanza de competir en 2026, o canjearlo por prospectos y jóvenes talentos, como han hecho antes con piezas valiosas hacia el final de sus contratos.

Rumores y posibilidades

Según reportes de MLB Trade Rumors y otros medios, los Brewers podrían estar recibiendo ofertas por Peralta de varios equipos con poder ofensivo y necesidades de abridores, incluidos clubes grandes con aspiraciones de Serie Mundial, especialmente durante las pasadas reuniones invernales.

Estos equipos estarían dispuestos a entregar jugadores jóvenes y de futuro a cambio de una temporada completa de Peralta.

En contraste, el presidente de operaciones de los Brewers ha dejado saber que no descarta mantenerlo en el equipo, reconociendo su rol clave en la rotación. Aunque no ha llegado a un consenso público sobre un nuevo contrato a largo plazo entre Peralta y Milwaukee, está claro que una extensión no se ha materializado aún entre ambas partes.