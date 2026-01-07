Video| Toros se afianzan en la cima de la tabla con triunfo a domicilio ante las Águilas Cibaeñas

Los Toros del Este (7-2) vencieron con marcador de 17-1, al compás de 15 imparables, a las Águilas Cibaeñas (4-5) para mantenerse en la primera posición de la tabla del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.

Rudy Martin Jr., Juan Brito, Ismael Alcántara y Tres Barrera empujaron dos vueltas cada uno, mientras que Rafael Lantigua remolcó tres, para liderar la ofensiva taurina.

El abridor Jason Courtney (1-1, 7.27) se adjudicó el triunfo luego de una formidable labor monticular de cinco entradas, en las que permitió tres hits y una carrera limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a uno.

La derrota recayó sobre el abridor aguilucho, Jorge Tavárez (0-2, 6.40), quien permitió cinco carreras —cuatro limpias—, toleró cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas, en tres entradas de labor con cuatro ponches.

Los problemas defensivos del conjunto aguilucho salieron a relucir una vez más, al cometer dos errores y mantener su liderato en pifias en la fase semifinal, con 17 en apenas nueve partidos.

El pitcheo de los Toros limitó a la ofensiva de las Águilas a apenas cuatro imparables, y el dirigente aguilucho, Luis "Pipe" Urueta, utilizó al receptor Elih Marrero como lanzador en la novena entrada, pese a quedarle seis lanzadores disponibles en el bullpen.

Los más destacados

Por los Toros: Rudy Martin, 3-2, H3, 1 CA, 2 CE; Rafael Lantigua, 4-3, 3 H2, 2 CA, 3 CE; Juan Brito, 5-2, H4, 2 CA, 3 CE; y Eloy Jiménez, 4-2, 3 CA, 1 CE.

Por las Águilas: Geraldo Perdomo, 3-2, y Aderlin Rodríguez, 3-2.

Cómo anotaron

Eloy Jiménez pega sencillo al lanzador Jorge Tavárez y remolca a Rudy Martin. (TE 1, AC por batear, 1.ª alta)

Yairo Muñoz pega sencillo al jardín central. Anotan Bryan De La Cruz y Eloy Jiménez. (TE 3, AC por batear, 1.ª alta)

Ezequiel Durán batea para doble matanza y Leody Taveras anota. (TE 3, AC 1, 1.ª baja)

Juan Brito conecta jonrón (1) por el jardín derecho y remolca a Eloy Jiménez. (TE 5, AC 1, 3.ª alta)

Jeimer Candelario recibe base por bolas con las bases llenas y anota Eloy Jiménez. (TE 6, AC 1, 3.ª alta)

Rafael Lantigua pega doble (3) al jardín derecho y remolca a Juan Brito y Yairo Muñoz. (TE 8, AC 1, 5.ª alta)

Rudy Martin pega sencillo al jardín central y empuja a Jeimer Candelario y Rafael Lantigua. (TE 10, AC 1, 5.ª alta)

Ismael Alcántara conecta jonrón (1) por el jardín izquierdo con Rafael Lantigua en base. (TE 12, AC 1, 7.ª alta)

Tres Barrera pega doble (5) al jardín izquierdo y empuja a Sandber Pimentel y Juan Brito. (TE 14, AC 1, 8.ª alta)

Rafael Lantigua pega doble (5) al jardín izquierdo y remolca a Tres Barrera. (TE 15, AC 1, 8.ª alta)

Sandber Pimentel pega doble (1) al jardín izquierdo y remolca a Luis Valdez. (TE 16, AC 1, 9.ª alta)

Sergio Alcántara conecta elevado de sacrificio al jardín izquierdo y anota Manuel Peña. (TE 17, AC 1, 9.ª alta)

Próximos partidos

Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 de la noche.

estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las a partir de las 7:30 de la noche. Los Gigantes del Cibao viajan a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli a partir de las 7:30 de la noche.