Los Cubs están cerca de llegar a un acuerdo con los Marlins por el dominicano Edward Cabrera

Edward Cabrera está cerca de llegar a los Cachorros de Chicago. ( FUENTE EXTERNA )

Los Chicago Cubs están cerca de adquirir al lanzador derecho Edward Cabrera de los Miami Marlins, según informó Ken Rosenthal de The Athletic.

Ambos equipos están revisando los exámenes médicos, reportó Jesse Rogers de ESPN.

Los Marlins probablemente recibirán prospectos de jugadores de posición en lugar de prospectos de lanzadores, según fuentes citadas por Rogers.

Los New York Yankees habrían discutido un posible acuerdo por Cabrera antes de la inminente llegada del lanzador a los Cubs. Sin embargo, los Yankees no estuvieron cerca de concretar la adquisición del pitcher de 27 años, de acuerdo con Jon Heyman de MLB Network.

Cabrera registró una efectividad de 3.53 ERA, con 1.23 WHIP y un máximo personal de 150 ponches en 137 2/3 entradas (26 aperturas) la temporada pasada. Es elegible para arbitraje hasta 2028 y se proyecta que gane 3.7 millones de dólares en 2026.

Terminó en el percentil 87 en velocidad de recta, 78 en porcentaje de swings fallidos, y 74 en porcentaje de persecución y ponches en 2025. Su recta de cuatro costuras promedió 97 mph, complementada con un cambio fuerte de más de 94 mph, además de un sinker, slider y curva.

La proyección de rotación de los Cubs

Una vez que se finalice el intercambio, la rotación proyectada de Chicago incluirá a Cabrera, Matthew Boyd, Cade Horton, Shota Imanaga y Jameson Taillon.

Colin Rea y Javier Assad también son opciones para abrir juegos, mientras que el All-Star de 2023, Justin Steele, se espera que regrese en algún momento de la primera mitad de la nueva campaña tras someterse a una cirugía de codo en abril.