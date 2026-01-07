Fuentes: Los Cubs adquieren a Edward Cabrera en canje con los Marlins para reforzar su rotación

Edward Cabrera pasa a los Cachorros de Chicago desde los Marlins de Miami ( FUENTE EXTERNA )

Los Chicago Cubs están reforzando su cuerpo de lanzadores en este receso de temporada al cerrar un canje con los Miami Marlins que traerá al derecho Edward Cabrera a Chicago, según múltiples reportes de medios especializados y fuentes del béisbol.

Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, ha sido una de las piezas más comentadas del mercado de cambios en este invierno. El dominicano llega con un contrato que lo mantiene bajo control del equipo por varias temporadas más, lo que representa tanto valor a corto como a largo plazo para los Cubs.

La última campaña de Cabrera con los Marlins fue una de sus mejores hasta ahora: en 2025 tuvo 26 aperturas, registró una ERA de 3.53, un WHIP de 1.23 y logró 150 ponches, sus mejores cifras de strikeouts y entradas lanzadas en su carrera.

A pesar de estas mejoras, el derecho también ha lidiado con lesiones a lo largo de su trayectoria. En la temporada anterior fue tres veces colocado en la lista de incapacitados por problemas que incluyeron ampollas en el dedo y esguince en el codo derecho, lo que ha sido parte de la evaluación que los equipos han tenido sobre su durabilidad.

Como parte del acuerdo, los Cubs enviarían al prospecto número uno de su sistema, el jardinero Owen Caissie, junto con otros dos prospectos —el infielder Cristian Hernández y el también infielder Edgardo De León— al equipo de Miami.

Esta combinación de talento joven es vista como una alta inversión por parte de Chicago para apuntalar su rotación.

Caissie debutó en Grandes Ligas

Caissie, de 23 años, tuvo su debut en Grandes Ligas en 2025 y aunque tuvo una muestra limitada —bateando .192 en 13 juegos— también mostró poder y potencial ofensivo en Triple-A, donde conectó 41 jonrones y 130 impulsadas en dos temporadas.

La adquisición de Cabrera responde a una necesidad clara de los Cubs, que han buscado sumar brazos impactantes para su rotación desde la temporada pasada. Con la salida al mercado de agentes libres como Dylan Cease y otros lanzadores firmados por diferentes equipos, Chicago optó por priorizar el intercambio para reforzar su lista.

Con Cabrera en el roster, la rotación proyectada para los Cubs en 2026 podría incluir nombres como Matthew Boyd, Shota Imanaga, Cade Horton, Jameson Taillon y el propio Cabrera, aportando profundidad a un cuerpo de lanzadores que fue clave en la postemporada anterior.