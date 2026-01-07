×
Tabla de posiciones LIDOM
Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Águilas en .500 y Gigantes en picada

Un rally de cuatro vueltas aguiluchas y dos errores de los macorisanos les costó el partido

    Expandir imagen
    Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Águilas en .500 y Gigantes en picada
    Cristhian Adames bateó de 4-3, anotó una carrera y remolcó otra en el triunfo de las Águilas Cibaeñas 6-5 sobre los Gigantes del Cibao la noche del martes 6 de enero de 2025 en el Estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

     Las Águilas Cibaeñas derrotaron seis carreras por cinco a los Gigantes del Cibao para colocar su récord en .500 en este Round Robin semifinal y extender la cadena de derrotas de los francomacorisanos, que continúan sin ganar.

    Las rapaces (4-4), que recuperan el aliento en la lucha por la clasificación, se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el octavo episodio, mientras el pitcheo contuvo una seria amenaza de los Gigantes en la parte baja de esa entrada para preservar la ventaja.

    Fue el único partido de la jornada, que estaba marcada como libre.

    En el segundo episodio, Alberto Rodriguez pegó sencillo al prado izquierdo que impulsó a Aderlin Rodríguez. En la acción, Alberto intentó llegar a segunda y en el disparo del jardinero que se le marcó error, fue golpeado en el rostro de forma considerable y debió abandonar el partido. Al Rodríguez luego fue declarado out.

    Afortunadamente no tiene fractura, luego de la evaluación médica, le fue suturado el pómulo derecho y se encuentra estable, pero bajo seguimiento médico.

    Posiciones al día 
    EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
    Escogido6.7506-2 2-2 4-01-P
    Toros6.750-6-23-13-13-G 
    Águilas4.5002.04-4 1-33-1 1-G
    Gigantes0.0006.00-80-40-48-P

    		        

    El partido correspondía a la jornada del lunes, pero fue pospuesto y celebrado este martes.

    Leones del Escogido y Toros del Este (6-2) lideran la tabla de esta segunda fase, en la que los dos primeros avanzan a la serie final.

    Los Gigantes (0-8) cometieron tres errores defensivos, dos de ellos que se tradujeron en carreras aguiluchas: uno en el segundo episodio, que dio ventaja 2-1 a las Águilas, y otro en el decisivo octavo.

    Los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas (2-16) figuran entre los peores registros bajo el sistema de Round Robin, especialmente desde la temporada 1989-90, cuando el calendario fue ampliado a 18 juegos. Los Toros han registrado marcas de 1-16 en dos ocasiones y 1-17 en otra.

    FechaHora Equipos Estadio Res. 
    27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
    7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
    28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
    5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
    29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
    7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
    30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
    7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
    31/12 Libre
     
    01/01
    ENERO 
    02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
    7:30 p.m.
    		Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
    03/01

    		4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
    5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
    04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
    5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
    05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
    5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
    06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
    07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier 
    7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
    08/01

    		7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao  
    7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. Micheli 
    09/01

    		7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
    7:30 p.m. Águilas vs Toros F. Micheli 
    10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
    5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
    11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
    5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
    12/01Libre 
    13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
    7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
    14/01

    		7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
    7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
    15/01

    		7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
    7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
    16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
    7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
    17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
    5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
