Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Águilas en .500 y Gigantes en picada

Cristhian Adames bateó de 4-3, anotó una carrera y remolcó otra en el triunfo de las Águilas Cibaeñas 6-5 sobre los Gigantes del Cibao la noche del martes 6 de enero de 2025 en el Estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas derrotaron seis carreras por cinco a los Gigantes del Cibao para colocar su récord en .500 en este Round Robin semifinal y extender la cadena de derrotas de los francomacorisanos, que continúan sin ganar.

Las rapaces (4-4), que recuperan el aliento en la lucha por la clasificación, se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el octavo episodio, mientras el pitcheo contuvo una seria amenaza de los Gigantes en la parte baja de esa entrada para preservar la ventaja.

Fue el único partido de la jornada, que estaba marcada como libre.

En el segundo episodio, Alberto Rodriguez pegó sencillo al prado izquierdo que impulsó a Aderlin Rodríguez. En la acción, Alberto intentó llegar a segunda y en el disparo del jardinero que se le marcó error, fue golpeado en el rostro de forma considerable y debió abandonar el partido. Al Rodríguez luego fue declarado out.

Afortunadamente no tiene fractura, luego de la evaluación médica, le fue suturado el pómulo derecho y se encuentra estable, pero bajo seguimiento médico.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 6 2 .750 - 6-2 2-2 4-0 1-P

El partido correspondía a la jornada del lunes, pero fue pospuesto y celebrado este martes.

Leones del Escogido y Toros del Este (6-2) lideran la tabla de esta segunda fase, en la que los dos primeros avanzan a la serie final.

Actualización sobre Alberto Rodríguez. pic.twitter.com/gjrC8i3NBB — Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) January 7, 2026

Los Gigantes (0-8) cometieron tres errores defensivos, dos de ellos que se tradujeron en carreras aguiluchas: uno en el segundo episodio, que dio ventaja 2-1 a las Águilas, y otro en el decisivo octavo.

Los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas (2-16) figuran entre los peores registros bajo el sistema de Round Robin, especialmente desde la temporada 1989-90, cuando el calendario fue ampliado a 18 juegos. Los Toros han registrado marcas de 1-16 en dos ocasiones y 1-17 en otra.

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3