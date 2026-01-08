De la Cruz, Taveras y Adames fueron los héroes del triunfo de las Águilas sobre Leones

Oscar de la Cruz lanzó primores para las Águilas que necesitaban de una victoria para no seguir alejándose de los punteros Leones y Toros, ( FUENTE EXTERNA. )

Óscar de la Cruz lanzó seis entradas en blanco, Leody Taveras disparó un cuadrangular y Cristian Adames pegó un sencillo remolcador que quebró un empate para que las Águilas Cibaeñas se impusieron 2-1 a los Leones del Escogido, en partido del Round Robin celebrado la noche del jueves en el estadio Cibao.

Con el triunfo, las Águilas (5-5) se acercaron a dos juegos de los Leones (7-3), aplicándoles la segunda derrota a los melenudos.

Para los aguiluchos fue su segunda victoria con cuatro derrotas en el estadio Cibao, mientras que en la ruta tienen marca de 3-1.

El triunfo se lo anotó De la Cruz (2-0), la derrota fue para José Urquidy (0-2) y el salvamento correspondió a Burch Smith (3).

El serpentinero amarillo fue el lanzador abridor de la tropa dirigida por Luis "Pipe" Urueta, con una labor de calidad en la que permitió cinco incogibles, no otorgó boletos y abanicó a cuatro rivales.

El desfile de relevistas hacia el montículo cibaeño comenzó con Junior Fernández (7), siguió Richard Rodríguez (8) y cerró Smith (9).

Los melenudos abrieron con el lanzador José Urquidy, quien trabajó 4.0 entradas, permitió dos carreras limpias, tres hits, no concedió bases por bolas y ponchó a dos rivales.

Héctor Neris (5) fue el primer relevista de los dirigidos por Ramón Santiago, seguido por Tyler Danish (6), Diógenes Almengó (6), Jefry Yan (7) y Aneurys Zabala (9).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2026-01-08-at-223553-41bebc97.jpeg Leody Taveras recorre las bases luego de conectar su jonrón. (FUENTE EXTERNA.)

Palos santiagueros

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Leody Taveras, con cuadrangular; Jerar Encarnación, con dos sencillos; Steward Berroa, con un doble; y Geraldo Perdomo y Cristhian Adames, con un imparable cada uno.

Por los escogidistas, el mejor fue Raimel Tapia, con cuadrangular y sencillo; Junior Lake, Bryan De la Cruz y Trancha Cordero, con dos indiscutibles cada uno; y José Marmolejos, con un sencillo.

Las Águilas comenzaron a volar en la cuarta entrada, cuando fabricaron dos anotaciones: la primera por cuadrangular de Leody Taveras, seguido de sencillo de Geraldo Perdomo, quien avanzó a segunda por un balk y anotó con imparable remolcador de Cristhian Adames.

Los rojos se acercaron en el octavo episodio con cuadrangular de Raimel Tapia, abriendo la entrada.