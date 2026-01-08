Comisión sigue su plan de trabajo sobre el Quisqueya

Este es el mes en que, si se mantiene la ruta crítica, se dará a conocer el destino de la remodelación o construcción del nuevo Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El plan de reuniones con diferentes sectores se mantiene, mientras la Comisión Consultiva reúne los datos que serán presentados al presidente de la República, Luis Abinader, quien designó ese organismo para que emita las recomendaciones de lugar.

La comisión es presidida por el doctor Jorge Subero Isa.

"La comisión sigue exactamente en las mismas condiciones", comentó a Diario Libre una fuente con conocimiento del tema.

Aunque Subero Isa fue designado por Abinader como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, "el presidente de la República le manifestó al magistrado que continuará presidiendo la comisión relativa al nuevo estadio".

El pasado 25 de junio, el mandatario designó la mesa de trabajo que encabeza Subero Isa, la cual debía emitir una decisión en un plazo no mayor de seis meses.

Esto ubica el proceso hacia finales de enero, aunque, por el feriado navideño y de fin de año, podría extenderse a los primeros días de febrero.

"Seguimos trabajando en la etapa de recopilación de información y en escuchar a todos los interesados en opinar con relación al proyecto", dijo la fuente.

La próxima reunión está pautada para el 15 de este mes.