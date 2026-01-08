Video | Los Gigantes le ponen número a la casa al vencer a los Toros en el Francisco Micheli

Gustavo Núñez anotó una carrera y empujó otra en el triunfo de los Gigantes del Cibao sobre los Toros del Este en el round robin de la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao (1-9) lograron su primer triunfo en la fase semifinal de la pelota invernal dominicana al vencer con marcador 3-1 a los Toros del Este (7-3) en el Estadio Francisco Micheli.

Los Potros aprovecharon las fallas defensivas de los taurinos que cometieron tres errores en el encuentro para anotar sus primeras tres carreras ante el abridor Jaime Barria (0-1, 3.38) que trabajó 4.1 entradas en las que permitió tres carreras, una sola de ellas limpia, otorgó cuatro bases y ponchó a dos.

El triunfo se lo llevó el relevista Brian Rodríguez (1-0, 6.35) que trabajó dos entradas en las que permitió un hit y otorgó una base por bolas. El salvamento se lo llevó Jimmy Cordero (1) en labor de dos entradas en las que permitió dos hits y ponchó a uno.

Los Gigantes conectaron apenas un hit en 11 turnos al bate con corredores en posición anotadora y dejaron a ocho hombres esperando remolque. Los Toros se fueron de 7-2 y dejaron a seis en los senderos.

Los más destacados

Por los Gigantes, Ismael Munguía 2-1 2 CA; Francisco Mejía 3-1 y José Sirí 4-1 1 CE.

Por los Toros, Brian de la Cruz 4-2 H3 1 CE; Eloy Jiménez 4-3 H2 y Rudy Martin 4-1 1 CA.

Próximos partidos

Los Gigantes estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche.

estarán de visita en el para enfrentar a los a partir de las 7:15 de la noche. Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Francisco A. Micheli para enfrentar a los Toros a partir de las 7:30 de la noche.