Bo Bichette despierta interés en Yankees, Filis y Cachorros mientras se aleja de Toronto

Bo Bichette está en los planes de varios equipos en la temporada muerta del béisbol de Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Las posibilidades de que Bo Bichette regrese a los Toronto Blue Jays se reducen con el paso de los días, y su nombre empieza a ganar fuerza en otros mercados. Según reportes de The Athletic, los Filis de Filadelfia tienen previsto reunirse esta semana con el jugador en una videoconferencia.

La presencia de Don Mattingly como nuevo coach de banca —quien trabajó con Bichette en Toronto durante tres temporadas— podría ser un factor clave en las negociaciones.

Un acuerdo con Bichette modificaría el panorama interno de los Filis, que aún no han cerrado la renovación de J.T. Realmuto y podrían incluso considerar mover al antesalista Alec Bohm para abrir espacio en la alineación.

Yanquis interesados

Por su parte, los Yanquis de Nueva York también han intensificado su interés en Bichette, especialmente ante las dificultades en sus conversaciones con Cody Bellinger.

La lesión de Anthony Volpe, que lo dejará fuera para el Día Inaugural, abre una ventana en el campocorto que Bichette podría ocupar de manera inmediata. Además, la posible salida de Jazz Chisholm Jr. vía cambio mantiene a los neoyorquinos atentos a reforzar su cuadro interior.

Los Cachorros de Chicago aparecen igualmente en la conversación. Tras adquirir al lanzador Edward Cabrera desde Miami, el club liberó espacio financiero y dejó abierta la posibilidad de un movimiento de mayor impacto. Bichette figura entre los nombres que la gerencia evalúa junto a Alex Bregman y el propio Bellinger.

Mientras tanto, los Dodgers y Medias Rojas también han sido vinculados al jugador en distintos reportes, lo que confirma que Bichette es uno de los protagonistas del mercado de agentes libres de este receso de las Grandes Ligas.