Camilo Doval y Luis Gil encabezan acuerdos de los Yanquis para evitar arbitraje

Luis Gil y Camilo Doval llegaron a acuerdos de un año con los Yanquis de Nueva York para evitar arbitraje. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yanquis de Nueva York llegaron a acuerdos contractuales con ocho de sus peloteros elegibles para arbitraje, evitando así el proceso y garantizando continuidad en piezas clave del roster.

Entre los nombres más destacados figuran los lanzadores dominicanos Camilo Doval y Luis Gil, quienes se perfilan como ejes importantes del cuerpo de pitcheo.

Doval, derecho de poder y experiencia en roles de alto apalancamiento, representa una apuesta clara de los Yanquis por consolidar el bullpen con brazos probados. Su acuerdo le da al club flexibilidad para manejar los cierres y entradas finales, un aspecto clave en una división altamente competitiva.

Por su parte, Gil viene de mostrar avances significativos y es visto como una pieza de valor tanto para la rotación como para escenarios híbridos desde el relevo largo. La organización confía en que su consistencia y durabilidad sigan en ascenso tras asegurar su contrato antes del arbitraje.

Además de Doval y Gil, Nueva York alcanzó pactos con otros seis jugadores elegibles, completando así el grupo y evitando audiencias que, históricamente, pueden tensar relaciones entre clubes y peloteros.

Los otros acordados

Los lanzadores derechos David Bednar y Fernando Cruz y los infielders José Caballero, Jazz Chisholm Jr. y Anthony Volpe son los otros jugadores con los que llegó a acuerdos la gerencia de los Mulos del Bronx.

La estrategia refuerza el enfoque de la gerencia en mantener un núcleo estable mientras avanza la planificación del roster para la campaña venidera.

Con estos acuerdos, los Yanquis ganan previsibilidad financiera y deportiva, al tiempo que envían un mensaje de confianza a un plantel que buscará regresar a la élite de la Liga Americana.