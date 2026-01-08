Nelson Cruz vivió uniformado la amarga experiencia del equipo dominicano en el Clásico Mundial de 2009 cuando Países Bajos le propinó dos derrotas y privó a la novena de Felipe Alou de superar la primera ronda. También fue pieza importante en 2013 cuando se topó el cielo con el título y repitió en 2017 y 2023.

Esta vez, con la responsabilidad exclusiva de diseñar el plantel que en marzo disputará el torneo, percibe un enfoque similar a ese de 2013, cuando el grupo asimiló que era infalible, sin caer en el temor.

"En su gran mayoría van a estar, jugadores estelares, yo creo que tal vez un 90 % de la alineación que sería la ideal va a estar en el roster", dijo Cruz, a la vez que destacó el rol de aglutinador que ha desempeñado Juan Soto.

Esta semana, la gerencia espera la respuesta de la empresa aseguradora que le informará cuáles jugadores en dudas médicas recibirán la aprobación para ver acción.

No obstante, rebosa de confianza en la calidad de la plantilla que se le entregará al dirigente Albert Pujols.

"(Estoy) nervioso, pero seguro... (risas). La experiencia ha sido mucho más llevadera (en su función gerencial y no como jugador", dijo Cruz tras una reunión en la oficina de la MLB en Santo Domingo.

"Todos los jugadores, de una manera u otra, están muy motivados con el deseo de participar. Entiendo que la conformación del manager Albert, su liderazgo, lo que significa para esos jugadores y desde el más simple, cada uno de ellos se ha identificado con la causa, que es representar al país".

La eliminación en primera ronda en 2023, cuando Cruz fue jugador y gerente, lo recuerda el sentimiento vivido tras ese 2009.

"Mucha similaridad (con el enfoque que llegamos a 2013). Ese sabor amargo de 2023 se va a reflejar para 2026... conocemos la premura de ganar y de competir en cada partido, llevar el mejor talento que podamos complementar es nuestro objetivo y estamos confiados en que con el talento indicado eso se puede reflejar en victorias", dijo Cruz.

La rotación

Cruz reveló que, a la fecha, lanzadores como Freddy Peralta, Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Framber Valdez, Luis Castillo y Luis Severino han garantizado su presencia en el evento de marzo (5-17), lo que le da tranquilidad en torno a la rotación.

"No hay una cosa que te pueda llenar de más satisfacción que saber que esos jugadores tienen el deseo de jugar, que no es porque lo están llamando, al contrario, ellos se muestran interesados de expresar su sentimiento de jugar", expresó Cruz.

La lección

Uno de los puntos que Cruz cita como lección aprendida de la experiencia de 2023 cuando derrotas ante Venezuela y Puerto Rico dejó al plantel de Rodney Linares fuera en la primera fase fue la de definir roles con jugadores.

"Uno no aprende hasta que no lo vive, de esa enseñanza puedo decir que la más importante puede ser, ser más directo con los jugadores, expresarle de manera directa cuál es el rol, que se sienta a gusto con ese rol", dijo el montecristeño que pegó 464 cuadrangulares en 19 temporadas en la MLB.