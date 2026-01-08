Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones y Toros siguen en la cima
Los Gigantes se ponen con 0-9 al concluir la mitad de esta fase
Los Leones del Escogido y los Toros del Este mantuvieron la supremacía de su liderazgo en la tabla de posiciones de esta semifinal round robin, luego de ganar sus respectivos encuentros.
La jornada de ayer marcó la mitad de este todos contra todos.
Los rojos (7-2) blanquearon 5-0 a los Gigantes del Cibao (0-9) y los colocan al borde de la eliminación con su novena derrota corrida.
Tres carreras en el tercero ante Aidan Anderson y luego un jonrón de Pedro Severino de dos carreras ante Antonio Santos selló el 5-0 para los melenudos, que esta noche viajan al Estadio Cibao contra las Águilas.
Ganó Travis Lakins Sr. (2-0) tras 5.2 episodios de dos hits.
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|7
|2
|.778
|-
|7-2
|2-2
|5-0
|1-G
|Toros
|7
|2
|.778
|-
|7-2
|3-1
|4-1
|4-G
|Águilas
|4
|5
|.444
|3.0
|4-5
|1-4
|3-1
|1-P
|Gigantes
|0
|9
|.000
|7.0
|0-9
|0-5
|0-4
|9-P
Toros vs Águilas
Rafael Lantigua empujó tres carreras y cuatro compañeros más remolcaron dos cada uno y los Toros del Este vencieron 17 por una a las Águilas Cibaeñas, la peor derrota de las rapaces en todo el campeonato.
Los Toros (7-2) prevalecen con su empate con los Leones en la cima de esta ronda y las Águilas (4-5) se alejan a tres del primero.
Los romanenses retornan a su hogar para recibir a los Gigantes. Ganó Justin Courtney (1-1). Perdió Jorge Tavárez (0-2).
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 3-2
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 8-7
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Escogido 10-5
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 3-1
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 5-2
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Toros 10-6
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Toros 3-1
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Pospuesto
|06/01
|7:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 6-5
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-0
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 17-1
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier