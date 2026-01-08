×
Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones y Toros siguen en la cima

Los Gigantes se ponen con 0-9 al concluir la mitad de esta fase

Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones y Toros siguen en la cima
Justin Courtney, de los Toros del Este dominó a las Águilas Cibaeñas durante 5.2 entradas en el Estadio Cibao para ser el lanzador ganador de su equipo con un triunfo 17-1 la noche del miércoles 7 de enero de 2025 en el Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros. (CORTESÍA TOROS DEL ESTE)

 Los Leones del Escogido y los Toros del Este mantuvieron la supremacía de su liderazgo en la tabla de posiciones de esta semifinal round robin, luego de ganar sus respectivos encuentros.

La jornada de ayer marcó la mitad de este todos contra todos.

Los rojos (7-2) blanquearon 5-0 a los Gigantes del Cibao (0-9) y los colocan al borde de la eliminación con su novena derrota corrida.

Tres carreras en el tercero ante Aidan Anderson y luego un jonrón de Pedro Severino de dos carreras ante Antonio Santos selló el 5-0 para los melenudos, que esta noche viajan al Estadio Cibao contra las Águilas.

Ganó Travis Lakins Sr.  (2-0) tras 5.2 episodios de dos hits.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido7.7787-2 2-2 5-01-G
Toros7.778-7-23-14-14-G 
Águilas4.4443.04-5 1-43-1 1-P
Gigantes0.0007.00-90-50-49-P

        
 

Toros vs Águilas

Rafael Lantigua empujó tres carreras y cuatro compañeros más remolcaron dos cada uno y los Toros del Este vencieron 17 por una a las Águilas Cibaeñas, la peor derrota de las rapaces en todo el campeonato.

Los Toros (7-2) prevalecen con su empate con los Leones en la cima de esta ronda y las Águilas (4-5) se alejan a tres del primero.

Los romanenses retornan a su hogar para recibir a los Gigantes. Ganó Justin Courtney (1-1). Perdió Jorge Tavárez (0-2).

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. Micheli 
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. Micheli 
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.