Con victoria sobre los Toros, las Águilas se acercan a un juego del segundo lugar

Steward Berroa es felicitado por sus compañeros luego de anotar la primera carrera para las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA. )

Cristhian Adames y Ángel Genao ligaron sencillos remolcadores y el pitcheo amarillo solo permitió una carrera en la primera entrada para que las Águilas Cibaeñas arrecien la lucha por la clasificación a la serie final, al disponer de los Toros del Este por 3-1, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

El triunfo hace que los cibaeños mejoren a 6-5, a un juego del segundo lugar al que cayeron los Toros del Este (7-4), luego de que el Escogido (8-3) se quedara solo en el primer puesto, tras vencer a los Gigantes (1-10) en la capital.

Adames inició el vuelo en la entrada inicial, remolcando una carrera, mientras que Genao aseguró una ventaja de dos vueltas al producir otra anotación con un oportuno indiscutible en el séptimo acto. El cierre del partido estuvo a cargo de Jeurys Familia, quien se encargó de lanzar el noveno episodio por las Águilas.

A pesar de enfrentar complicaciones al permitir que se le llenaran las bases con dos outs —colocando incluso la potencial carrera del triunfo en la inicial—, Familia logró dominar al peligroso Eloy Jiménez con un elevado al bosque izquierdo, sellando así la victoria aguilucha.

A la serie semifinal le restan siete compromisos para concluir la etapa del Round Robin. La victoria se la acreditó Roddery Muñoz (1-0), tras completar un episodio en blanco. El revés recayó sobre Yaramil Hiraldo (1-1), mientras que Jeurys Familia se anotó su primer salvamento de la semifinal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-09-at-213526-bdf58770.jpeg El intermedista Ángel Genao espera por la pelota para hacer un out en segunda base. La defensa de las Águilas ha ido mejorando en los últimos partidos. (FUENTE EXTERNA.)

La anotaciones

Las Águilas anotaron una carrera en el primer episodio luego de un boleto a Steward Berroa, quien avanzó por toque de hit de Geraldo Perdomo y fue remolcado por sencillo de Adames.

No obstante, los Toros empataron en la parte baja de esa entrada; Rudy Martin Jr. conectó sencillo, robó la segunda base y anotó mediante un imparable productor de Manuel Peña.

Los amarillos recuperaron la ventaja 2-1 en el sexto acto. Leody Taveras negoció boleto y robó la intermedia; posteriormente, avanzó a la antesala tras un batazo por la inicial de Geraldo Perdomo y anotó impulsado por un wild pitch.

Los aguiluchos sumaron su tercera carrera en el séptimo episodio. Con Aderlin Rodríguez en la tercera base, Jerar Encarnación conectó un rodado por el campocorto; Rodríguez fue puesto out al intentar anotar, mientras Encarnación aprovechó la jugada para alcanzar la segunda base. Desde allí, anotó impulsado por un sencillo de Ángel Genao.

Este sábado 10, las Águilas viajan a Santo Domingo a visitar a los Leones del Escogido, mientras que los Gigantes reciben a los Toros en San Francisco de Macorís.