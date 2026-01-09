Leones realizan un regreso espectacular ante Gigantes y hoy son líderes de la semifinal round robin

Junior Lake bateó de 4-2, anotó una y empujó tres, además del hit decisivo en el triunfo de los Leones del Escogido 7-6 sobre los Gigantes del Cibao la noche del 9 de enero de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Quizás por eso le llaman "Los duros de matar". Con dos outs, en conteo de 2-2 y las bases llenas, Junior Lake disparó un sencillo por el medio del terreno y así los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con una victoria 7-6 y de esa manera quedar solo en el primer lugar de la semifinal round robin.

Con su victoria, los Leones se ponen ahora con marca de 8-3 luego de un partido en el que regresaron tres veces (¿Duros de matar?) en la pizarra ante unos Gigantes (1-10) que luchan desesperadamente por una suerte que luce escapársele.

Los escarlatas se quedan solos en el primer lugar al aprovechar la derrota de los Toros del Este (7-4) 3-1 ante las Águilas Cibaeñas, un poco más temprano.

Lake, quien bateó de 4-2 y remolcó tres, disparó el indiscutible ante el derecho Hansel Robles, quien luego de tener la situación aparentemente solucionada al retirar con rodado al lanzador a Raimel Tapia, sin out y corredores en tercera y segunda, y luego a Erik González con línea al central.

Robles dio boleto intencional a Sócrates Brito para evitar el duelo zurdo vs derecho. Pero Lake ganó el enfrentamiento con su cañonazo que desató la alegría de sus compañeros y la de una fanaticada escarlata que mucho menos se contuvo.

En la alta del décimo, Deyvison de los Santos disparó un sencillo al central que remolcó la de la ventaja francomacorisana ante Álex Colomé.

Los Gigantes del Cibao comenzaron su ataque con un productivo cuarto episodio para adelantarse 3-0, pero los Leones del Escogido reaccionaron en la sexta entrada y empataron el marcador 3-3.

En el cuarto, Eddinson Paulino abrió con doble al jardín derecho y avanzó a tercera con elevado de Francisco Mejía. Luego, Deyvison de los Santos remolcó la primera carrera con otro doble por el prado derecho.

Tras una interferencia del receptor que permitió embasarse a José Sirí, Marco Hernández conectó sencillo productor que llevó al plato a de Los Santos. La entrada se completó con un lanzamiento descontrolado del abridor Conner Greene, aprovechado por Siri para anotar la tercera carrera del episodio.

El Escogido respondió en el cierre del sexto inning ante Reymin Guduán. Después de dos outs, Raimel Tapia abrió la brecha con sencillo al izquierdo y avanzó a segunda tras base por bolas a Erik González. Sócrates Brito también negoció boleto, llenando las bases y provocando el cambio de lanzador.

Junior Lake recibió base por bolas para forzar la primera carrera roja, y a continuación José Marmolejos empató el partido con sencillo al jardín central que remolcó a González y Brito, igualando el marcador 3-3.

El rally fue contenido con un ponche a Jorge Mateo.

Los Gigantes se volvieron a ir delante 4-3 con sencillo de Eddinson Paulino al prado central para remolcar a Diego Hernández.

Luego en el noveno, el californiano David Bañuelos le disparó jonrón solitario a Stephen Nogosek que daba a los cibaeños otra ventaja 5-3.

En la baja del noveno, Franchy Cordero conectó un triple ante Jimmy Cordero que remolcó a Lake. Luego, tras un lanzamiento desviado del relevista cibaeño Cordero aprovechó para anotar la del empate 5-5. La jugada fue retada por los Gigantes, pero la decisión prevaleció y así se fue el juego a extrainning.

Por los Leones, Lake de 4-2, una anotada y tres remolcadas. José Marmolejos, de 4-1, dos empujadas.

Por los Gigantes, De los Santos de 5-3, una anotada y dos remolcadas. Paulino de 5-4, dos anotadas y una empujada.

La victoria fue para Colomé (2-0). Perdió Robles (0-1).