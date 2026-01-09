Arizona decide no escuchar más ofertas por Ketel Marte; el intermedista regresará con los Dbacks

Ketel Marte es uno de los infielders más cotizados del béisbol de las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AP )

Los Diamondbacks pedían una gran compensación por un posible cambio de Ketel Marte, y al final nada se materializó, por lo que el gerente general Mike Hazen informó a los equipos con los que mantuvo conversaciones que Arizona ya no estaba interesado en ceder al segunda base All-Star.

Ken Rosenthal, de The Athletic, informó que los Diamondbacks habían decidido dejar de escuchar ofertas por Marte después de que Hazen dijera hace poco más de una semana que no iba a permitir que la situación se prolongara por mucho tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/de-extension-al-mercado-8-meses-que-divorciaron-a-marte-y-dbacks-4f169b8a-b88de874.jpg Ketel Marte repitió una temporada de Bate de Plata y Juego de Estrellas en 2025. (ARCHIVO/ AFP)

"Nunca llegó a estar tan cerca", dijo Hazen sobre los posibles acuerdos. "Simplemente reafirmé lo que he estado diciendo durante toda la temporada baja, como si mi expectativa fuera que esto no iba a suceder. Sentí que tenía que hacer mi trabajo simplemente escuchando lo que la gente tenía que decir. Es un jugador superestrella para nosotros, lo ha sido durante mucho tiempo y lo seguirá siendo".

Marte ha sido uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol en las últimas siete temporadas, habiendo sido seleccionado para tres Juegos de Estrellas, incluyendo ser elegido titular de la Liga Nacional en la segunda base en los últimos dos Clásicos de Verano.

Además ganó dos Premios Silver Slugger y compiló un bWAR de 27.8 y una línea de bateo de .289/.363/.510 durante ese período.

El infielder quisqueyano de 32 años, terminó cuarto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019, tercero en 2024 y en el puesto 22, la temporada pasada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2025-11-18-at-171938-ab193b54-63511db8.jpeg Ketel Marte practicó brevemente con los Tigres del Licey, aunque nunca jugó en el actual torneo de béisbol invernal. (FUENTE EXTERNA.)

Sed de pitcheo

La búsqueda de reforzar su cuerpo de lanzadores y, al mismo tiempo, (y reducir la nómina de US$ 195 millones, récord para el Día Inaugural del año pasado), impulsó a los Diamondbacks a escuchar ofertas por Marte este invierno.

"Obviamente, en este momento de nuestro equipo, tenemos mucha incertidumbre en algunas áreas y hemos tenido que explorar todas las opciones para construir un equipo", dijo Hazen. "Y reconociendo plenamente que si hubiéramos canjeado a Marte, sin duda habría debilitado enormemente a nuestro equipo. No me gusta hacerlo por el factor humano. Sé que pone a los jugadores en una situación incómoda".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/gettyimages-2221240381-2980673a-fa938958.jpg Marte tuvo un 2025 matizado por encontronazos con el equipo y situaciones personales. (FUENTE EXTERNA.)

Con eso en mente, Hazen dijo que habló con Marte por teléfono después de informar a otros equipos en los últimos días que no iba a seguir siendo parte de conversaciones sobre un cambio.

Ambos se sentarán a conversar próximamente cuando Marte llegue a Arizona para los entrenamientos de primavera, pero Hazen dijo que no esperaba que hubiera resentimientos persistentes.

"Es un profesional", dijo Hazen. "Será uno de los 10 mejores jugadores con mejor desempeño en la liga el año que viene, y todo irá bien".

Con Marte, el jardinero Corbin Carroll, el receptor Gabriel Moreno y el campocorto Geraldo Perdomo, Hazen dijo que los Diamondbacks tienen bateadores tan fuertes como cualquiera de los cuatro mejores de la liga en una alineación.