×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Leones del Escogido
Leones del Escogido

Alcídes Escobar es la nueva incorporación de los Leones del Escogido en el round robin

Desde la gerencia escarlata se expresa que Escobar aporta "liderazgo, experiencia y conocimiento del juego al más alto nivel"

    Expandir imagen
    Alcídes Escobar es la nueva incorporación de los Leones del Escogido en el round robin
    Alcídes Escobar viene de tener una temporada productiva con los Tiburones de La Guaira de la liga venezolna. (FUENTE EXTERNA.)

    El infielder venezolano Alcídes Escobar, con 13 años de experiencia en las Grandes Ligas, es el nuevo refuerzo de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, según informó el gerente general Carlos Peña.

    "Escobar nos aporta liderazgo, experiencia y conocimiento del juego al más alto nivel. Su presencia en el terreno y en el clubhouse eleva al grupo en un momento clave. Confiamos en que su veteranía será un factor importante en lo que resta del torneo", indicó Peña.

    En la temporada otoño-invernal 2025-26, Escobar estuvo jugando con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde tuvo promedio de .316, con .792 de OPS, 2 jonrones, 26 remolcadas, 13 dobles y 24 anotadas, en 43 partidos.

    Versatilidad en el infield

    Escobar, quien puede desempeñarse en la antesala, el campocorto y la intermedia, estuvo en las Ligas Mayores del 2008 al 2019 con los Reales de Kansas City, ayudando a ese equipo a ganar la Serie Mundial de la campaña 2015, en la cual también participó en el Juego de Estrellas y ganó el premio Guante de Oro.

    También vistió el uniforme de los Nacionales de Washington en el 2021 y el 2022. En su carrera acumuló.258 de promedio, 45 cuadrangulares, 478 impulsadas, 178 robos, 249 dobles y 58 triples y 670 anotadas, en 1,552 juegos.

    Los Leones del Escogido ocupan el primer lugar del Round Robin con récord de 7-3, empatados con los Toros del Este y con dos de ventaja frente a las Águilas Cibaeñas.

    • Esta noche, los melenudoss enfrentarán a los Gigantes del Cibao (1-9), a las 7:15 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.