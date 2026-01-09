Max Kepler se convierte en el primer pelotero europeo que es suspendido por dopaje en la MLB

Max Kepler de los Filis de Filadelfia conecta un triple durante la octava entrada contra los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Citizens Bank Park el 6 de octubre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania. ( EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

La Oficina del Comisionado de Béisbol anunció el viernes que el jardinero agente libre Max Kepler recibió una suspensión de 80 juegos tras dar positivo por epitrembolona, una sustancia que mejora el rendimiento, en violación del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas.

La temporada pasada, Kepler firmó un contrato de un año con los Phillies, donde registró un promedio de bateo de .216/.300/.391 con 18 jonrones y 52 carreras impulsadas en 127 juegos.

Kepler (nacido en Berlín, Alemania) fue fichado por los Twins, en 2009 y jugó con Minnesota durante 10 temporadas, acumulando un bWAR de 20.5.

Su mejor temporada fue en 2019, cuando registró las mejores marcas de su carrera en jonrones (36), carreras impulsadas (90) y terminó en el puesto 20 en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/preview-bc0a2176-1575857d.jpg Max Keple cuando jugaba con los Mellizos de Minnesota, (ARCHIVO/ AP)

Primer europeo

Al menos si se trata de peloteros de cierto renombre, Kepler se convierte en el primer jugador de Grandes Ligas de origen europeo que da positivo a la política anti-drogas de MLB, en un equipo de Las Mayores.

En el amplio historial de sanciones por uso de sustancias para mejorar el rendimiento en las Grandes Ligas, hay un patrón claro: la inmensa mayoría de los casos involucra a jugadores nacidos en Estados Unidos o en países con una larga tradición beisbolera del Caribe y América Latina. En contraste, los peloteros nacidos en Europa aparecen de forma casi testimonial en los registros disciplinarios de la MLB.

No es casualidad. Europa ha sido, históricamente, una región marginal en el desarrollo del béisbol de alto nivel. Salvo contadas excepciones —principalmente en países como Alemania, Italia, Países Bajos o el Reino Unido— el número de jugadores europeos que han llegado a las Grandes Ligas es reducido.