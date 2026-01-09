Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Gigantes por fin ganan su primer juego
Los dos líderes perdieron en la jornada de este jueves
Leody Taveras disparó un jonrón solitario y las Águilas Cibaeñas (5-5) derrotaron 2-1 a los Leones del Escogido (7-3) y nueva vez recuperan el aliento clasificatorio hacia la final del torneo Juan Marichal.
Mientras, los Gigantes del Cibao (1-9), comprometidos con la historia, ganaron su primer partido de esta semifinal round robin al vencer a los Toros del Este (7-3).
Así, la jornada vio caer a los dos líderes de esta ronda y aumentar el oxígeno de los que luchan por avanzar. Las Águilas (4-5) logran una victoria que las pone de nuevo en .500 y a falta de ocho partidos, las alas de las rapaces se extienden de nuevo.
Taveras disparó su jonrón solitario por el prado central en el cuarto capítulo.
Geraldo Perdomo continuó con sencillo y avanzó a segunda por balk de Urquidy y Cristhian Adames lo llevó al plato para marcar el 2-0.
Eso fue todo lo que permitió Urquidy y lo único que necesitó el pitcheo de cibaeño encabezado por De la Cruz, quien permitió cinco hits y ponchó a cuatro. Raimel Tapia remolcó la única carrera escarlata con un cuadrangular entre los jardines derecho y central.
Ganó De la Cruz (2-0). Salvó Burch Smith (3).
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|7
|3
|.770
|-
|7-3
|2-2
|5-1
|1-P
|Toros
|7
|3
|.700
|-
|7-3
|3-2
|4-1
|1-P
|Águilas
|5
|5
|.500
|2.0
|5-5
|2-4
|3-1
|1-G
|Gigantes
|1
|9
|.100
|6.0
|1-9
|0-5
|1-4
|1-G
Gigantes 4-1 Toros
En La Romana, Los Gigantes vencieron 4-1 a los Toros y van por un milagro: necesitan ganar sus restantes ocho partidos y forzar alguna suerte de empate, un resultado poco probable.
Los Toros, que perdieron su racha de cuatro triunfos, cometieron tres errores y así dos de las vueltas cibaeñas fueron sucias.
Ganó Bryan Rodríguez (1-0). Salvó Jimmy Cordero (1), con un relevo de dos entradas. Perdió Jaime Barría. Gigantes juegan hoy ante Escogido y Toros visitan a Águilas.
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 3-2
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 8-7
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Escogido 10-5
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 3-1
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 5-2
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Toros 10-6
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Toros 3-1
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Pospuesto
|06/01
|7:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 6-5
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-0
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 17-1
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Águilas 2-1
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Gigantes 4-1
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier