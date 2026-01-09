×
Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Gigantes por fin ganan su primer juego

Los dos líderes perdieron en la jornada de este jueves

Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Gigantes por fin ganan su primer juego
Gustavo Núñez bateó de 4-1, anotó una carrera y remolcó otra en el triunfo de los Gigantes del Cibao 4-1 sobre las Águilas Cibaeñas la noche del jueves 8 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana. (CORTESÍA GIGANTES DEL CIBAO)

Leody Taveras disparó un jonrón solitario y las Águilas Cibaeñas (5-5) derrotaron 2-1 a los Leones del Escogido (7-3) y nueva vez recuperan el aliento clasificatorio hacia la final del torneo Juan Marichal.

Mientras, los Gigantes del Cibao (1-9), comprometidos con la historia, ganaron su primer partido de esta semifinal round robin al vencer a los Toros del Este (7-3).

Así, la jornada vio caer a los dos líderes de esta ronda y aumentar el oxígeno de los que luchan por avanzar. Las Águilas (4-5) logran una victoria que las pone de nuevo en .500 y a falta de ocho partidos, las alas de las rapaces se extienden de nuevo.

Taveras disparó su jonrón solitario por el prado central en el cuarto capítulo.

Geraldo Perdomo continuó con sencillo y avanzó a segunda por balk de Urquidy y Cristhian Adames lo llevó al plato para marcar el 2-0.

Eso fue todo lo que permitió Urquidy y lo único que necesitó el pitcheo de cibaeño encabezado por De la Cruz, quien permitió cinco hits y ponchó a cuatro. Raimel Tapia remolcó la única carrera escarlata con un cuadrangular entre los jardines derecho y central.

Ganó De la Cruz (2-0). Salvó Burch Smith (3).

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido7.7707-3 2-2 5-11-P
Toros7.700-7-33-24-11-P
Águilas5.5002.05-5 2-43-1 1-G
Gigantes1.1006.01-90-51-41-G

        
 

Gigantes 4-1 Toros

En La Romana, Los Gigantes vencieron 4-1 a los Toros y van por un milagro: necesitan ganar sus restantes ocho partidos y forzar alguna suerte de empate, un resultado poco probable

Los Toros, que perdieron su racha de cuatro triunfos, cometieron tres errores y así dos de las vueltas cibaeñas fueron sucias.

Ganó Bryan Rodríguez (1-0). Salvó Jimmy Cordero (1), con un relevo de dos entradas. Perdió Jaime Barría. Gigantes juegan hoy ante Escogido y Toros visitan a Águilas.

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Águilas 2-1
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. MicheliGigantes 4-1
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. Micheli 
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.