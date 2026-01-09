Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Gigantes por fin ganan su primer juego

Gustavo Núñez bateó de 4-1, anotó una carrera y remolcó otra en el triunfo de los Gigantes del Cibao 4-1 sobre las Águilas Cibaeñas la noche del jueves 8 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana. ( CORTESÍA GIGANTES DEL CIBAO )

Leody Taveras disparó un jonrón solitario y las Águilas Cibaeñas (5-5) derrotaron 2-1 a los Leones del Escogido (7-3) y nueva vez recuperan el aliento clasificatorio hacia la final del torneo Juan Marichal.

Mientras, los Gigantes del Cibao (1-9), comprometidos con la historia, ganaron su primer partido de esta semifinal round robin al vencer a los Toros del Este (7-3).

Así, la jornada vio caer a los dos líderes de esta ronda y aumentar el oxígeno de los que luchan por avanzar. Las Águilas (4-5) logran una victoria que las pone de nuevo en .500 y a falta de ocho partidos, las alas de las rapaces se extienden de nuevo.

Taveras disparó su jonrón solitario por el prado central en el cuarto capítulo.

Geraldo Perdomo continuó con sencillo y avanzó a segunda por balk de Urquidy y Cristhian Adames lo llevó al plato para marcar el 2-0.

Eso fue todo lo que permitió Urquidy y lo único que necesitó el pitcheo de cibaeño encabezado por De la Cruz, quien permitió cinco hits y ponchó a cuatro. Raimel Tapia remolcó la única carrera escarlata con un cuadrangular entre los jardines derecho y central.

Ganó De la Cruz (2-0). Salvó Burch Smith (3).

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 7 3 .770 - 7-3 2-2 5-1 1-P

Gigantes 4-1 Toros

En La Romana, Los Gigantes vencieron 4-1 a los Toros y van por un milagro: necesitan ganar sus restantes ocho partidos y forzar alguna suerte de empate, un resultado poco probable.

Los Toros, que perdieron su racha de cuatro triunfos, cometieron tres errores y así dos de las vueltas cibaeñas fueron sucias.

Ganó Bryan Rodríguez (1-0). Salvó Jimmy Cordero (1), con un relevo de dos entradas. Perdió Jaime Barría. Gigantes juegan hoy ante Escogido y Toros visitan a Águilas.

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3