Video | El Escogido vence a las Águilas y se afianza en la cima de la tabla

Le sacan dos juegos de ventaja a los Toros y tres a las Águilas

Video | El Escogido vence a las Águilas y se afianza en la cima de la tabla
Junior Lake conecta cuadrangular por el jardín izquierdo en el triunfo de los Leones del Escogido sobre las Aguilas CIbaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal. (FUENTE EXTERNA)

Alcides Escobar y Sócrates Brito lideraron la ofensiva de los Leones del Escogido (9-3), que vencieron 8-3 a las Águilas Cibaeñas (6-6) en la continuación del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.

Junior Lake conectó un cuadrangular clave para respaldar a Escobar y Brito, quienes dispararon tres imparables cada uno por los campeones nacionales, que se acercan a la clasificación a la serie final en su objetivo de defender el título.

Los abridores Radhamés Liz, quien no pudo completar dos entradas, y Luis Cruz, que apenas logró un out, tuvieron salidas desacertadas para los dirigentes Ramón Santiago (Leones) y Luis Urueta (Águilas), obligando a ambos conjuntos a recurrir intensamente a sus bullpens: siete lanzadores por Escogido y nueve por las Águilas.

La victoria fue para Phillips Valdez (1-0), quien relevó a Liz y lanzó dos episodios en blanco, con dos ponches y una base por bolas, sin permitir imparables. La derrota recayó sobre Cruz (1-2), castigado con cuatro carreras en el primer episodio.

Los más destacados

Por las Águilas: Cristhian Adames 3-2, 1 CE; Yerar Encarnación 3-2, 1 CE; Ángel Genao 4-1, 1 CE.

Por los Leones: Alcides Escobar 5-3, doble (H2), 3 CA; Sócrates Brito 5-3, 1 CA, 2 CE; Junior Lake 3-1, jonrón (H4), 1 CA y 3 CE.

Próximos partidos

  • Los Toros del Este visitarán mañana el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 4:00 de la tarde.
  • Los Gigantes del Cibao recibirán a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao desde las 5:00 de la tarde.
Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.