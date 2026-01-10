Video | El Escogido vence a las Águilas y se afianza en la cima de la tabla
Le sacan dos juegos de ventaja a los Toros y tres a las Águilas
Alcides Escobar y Sócrates Brito lideraron la ofensiva de los Leones del Escogido (9-3), que vencieron 8-3 a las Águilas Cibaeñas (6-6) en la continuación del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.
Junior Lake conectó un cuadrangular clave para respaldar a Escobar y Brito, quienes dispararon tres imparables cada uno por los campeones nacionales, que se acercan a la clasificación a la serie final en su objetivo de defender el título.
Los abridores Radhamés Liz, quien no pudo completar dos entradas, y Luis Cruz, que apenas logró un out, tuvieron salidas desacertadas para los dirigentes Ramón Santiago (Leones) y Luis Urueta (Águilas), obligando a ambos conjuntos a recurrir intensamente a sus bullpens: siete lanzadores por Escogido y nueve por las Águilas.
La victoria fue para Phillips Valdez (1-0), quien relevó a Liz y lanzó dos episodios en blanco, con dos ponches y una base por bolas, sin permitir imparables. La derrota recayó sobre Cruz (1-2), castigado con cuatro carreras en el primer episodio.
Los más destacados
Por las Águilas: Cristhian Adames 3-2, 1 CE; Yerar Encarnación 3-2, 1 CE; Ángel Genao 4-1, 1 CE.
Por los Leones: Alcides Escobar 5-3, doble (H2), 3 CA; Sócrates Brito 5-3, 1 CA, 2 CE; Junior Lake 3-1, jonrón (H4), 1 CA y 3 CE.
Próximos partidos
- Los Toros del Este visitarán mañana el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 4:00 de la tarde.
- Los Gigantes del Cibao recibirán a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao desde las 5:00 de la tarde.