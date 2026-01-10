Video | Los Gigantes dejan a Toros tendidos en el terreno del Julián Javier

José Sirí reacciona al conectar la pelota para dejar en el terreno a los Toros del Este en la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

José Sirí conectó sencillo en la parte de abajo de la décima entrada del partido ante los Toros del Este (7-5) y los Gigantes del Cibao (2-10) dejaron tendidos en el terreno a dejaron al conjunto taurino en la continuación del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.

Sirí conectó un par de imparables en el encuentro y ahora bateó .280 en la ronda semifinal, el relevo nordestano le tiró seis ceros consecutivos a la ofensiva del conjunto de La Romana, que terminó con cuatro imparables en el encuentro.

La victoria correspondió al relevista Blake Weiman (1-0, 27.00) que trabajó un tercio de entrada en la que ponchó al hombre que enfrentó, la derrota recayó sobre el también relevista Miguel Castro (1-1, 10.80) que permitió el imparable de Sirí y una carrera sucia, con una base por bola otorgada.

El abridor de los Gigantes Elih Villanueva salió sin decisión en una salida de tres entradas, una carrera limpia y un hit; otorgó dos bases y ponchó a tres, por los Toros Aaron Leasher trabajó 3.2 entradas de dos hits y una carrera sucia, otorgó una base y ponchó a cuatro bateadores.

Los más destacados

Por los Toros, Rudy Martin Jr. 4-2; Eloy Jiménez 4-1 y Tres Barrera 4-1.

Por los Gigantes, José Sirí 5-2,1 CA; Carlos Franco 3-2, 1 CA y Kelvin Gutiérrez 3-1.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 4 de la tarde.

estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los a partir de las 4 de la tarde. Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao a partir de las 5 de la tarde.