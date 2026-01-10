Video | Los Gigantes dejan a Toros tendidos en el terreno del Julián Javier
El conjunto nordestano logra su segundo triunfo del round robin semifinal
José Sirí conectó sencillo en la parte de abajo de la décima entrada del partido ante los Toros del Este (7-5) y los Gigantes del Cibao (2-10) dejaron tendidos en el terreno a dejaron al conjunto taurino en la continuación del round robin semifinal de la pelota invernal dominicana.
Sirí conectó un par de imparables en el encuentro y ahora bateó .280 en la ronda semifinal, el relevo nordestano le tiró seis ceros consecutivos a la ofensiva del conjunto de La Romana, que terminó con cuatro imparables en el encuentro.
La victoria correspondió al relevista Blake Weiman (1-0, 27.00) que trabajó un tercio de entrada en la que ponchó al hombre que enfrentó, la derrota recayó sobre el también relevista Miguel Castro (1-1, 10.80) que permitió el imparable de Sirí y una carrera sucia, con una base por bola otorgada.
El abridor de los Gigantes Elih Villanueva salió sin decisión en una salida de tres entradas, una carrera limpia y un hit; otorgó dos bases y ponchó a tres, por los Toros Aaron Leasher trabajó 3.2 entradas de dos hits y una carrera sucia, otorgó una base y ponchó a cuatro bateadores.
Los más destacados
Por los Toros, Rudy Martin Jr. 4-2; Eloy Jiménez 4-1 y Tres Barrera 4-1.
Por los Gigantes, José Sirí 5-2,1 CA; Carlos Franco 3-2, 1 CA y Kelvin Gutiérrez 3-1.
Próximos partidos
- Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar a los Leones del Escogido a partir de las 4 de la tarde.
- Los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao a partir de las 5 de la tarde.