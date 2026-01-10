Los Gigantes del Cibao anuncian la contratación del veterano lanzador Elih Villanueva

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del experimentado abridor estadounidense Elih Villanueva, quien se integra al equipo para aportar profundidad y veteranía en el montículo.

Villanueva, de 39 años, es un brazo ampliamente conocido en el béisbol invernal dominicano, donde ha lanzado durante seis temporadas, defendiendo las camisetas de los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas.

El nuevo refuerzo estuvo entrenando con el conjunto durante varios días, preparando su incorporación y poniéndose a tono antes de su debut oficial.

Su trayectoria en la liga

En su paso por la liga dominicana, el derecho registra una efectividad de 3.47 y récord de 14-16, demostrando consistencia. En 254 entradas lanzadas, acumula 191 ponches, con 54 bases por bolas y 1.29 de WHIP.

Abrirá esta tarde

Villanueva ha sido designado como abridor del partido de este sábado frente a los Toros del Este, en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, según informó el gerente de operaciones Jaylon Pimentel.

Villanueva sustituye al también importado Nick Torres, quien concluyó su participación con el equipo hace varios días por solicitud de su nuevo equipo los Yankees de Nueva York.