Los Toros anuncian la firma de Eric Filia y del abridor zurdo Faustino Carrera

Eric Filia se encamina a vestir el uniforme de los seis equipos de Lidom.

Los Toros del Este anunciaron la contratación del inicialista Eric Filia y del lanzador zurdo Faustino Carrera, quienes llegan este domingo al país listos para debutar.

El norteamericano ha sido un excelente bateador en postemporada en la liga dominicana, con una línea ofensiva de .346\.435\.432 en 54 partidos, con 13 dobles, un cuadrangular, 22 anotadas y 24 remolcadas con los Leones, Tigres, Estrellas, Águilas y Gigantes.

De 33 años, Filia es un bateador que en los playoffs ha recibido más boletos (27) que ponches (16) y que con corredores en posición anotadora promedia .359.

En este invierno estuvo con los Cañeros de Los Mochis y en 63 encuentros bateó .363\.482\.435, con 16 dobles, 39 anotadas y 33 remolcadas.

Con todos los equipos

Filia, bateador zurdo, se estará uniendo a Yunesky Maya, Francisley Bueno y a Raúl Valdés como jugadores que han vestido las seis chaquetas de las actuales franquicias.

"Filia un bate zurdo de impacto y probado en estas etapas de postemporada para fortalecer la inicial y un abridor sólido para darnos más profundidad en la rotación," explicó Jesús Mejía, gerente general taurino, al momento de anunciar las firmas.

"Eric Filia junto a Eddie Rosario deben hacer de nuestro lineup uno más eficiente para esta última etapa del Round Robin," agregó.

Carrera jugó con Nayarit

De su lado, Carrera en un lanzador zurdo que viene de lanzar con los Jaguares de Nayarit en su natal México, donde en 14 aperturas tuvo marca de 4-5, 4.18 en 75.1 innings, donde dio 22 boletos y poncho 51 bateadores.

Para este domingo en Santo Domingo, los Toros contarán con el debut del boricua Grandes Ligas, Eddie Rosario, y no se descarta que Filia también pueda estar en acción en ese encuentro ante los Leones del Escogido.