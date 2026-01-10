×
Derrotan en gran partido a Gigantes; Águilas aprietan la lucha clasificatoria

Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones solos en primer lugar
Los Leones del Escogido se colocan con récord de 8-3 luego de vencer 7-6 a los Gigantes del Cibao la noche del 9 de enero de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO)

Quizás por eso le llaman "Los duros de matar". Con dos outs, en conteo de 2-2 y las bases llenas, Junior Lake disparó un sencillo por el medio del terreno y así los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con una victoria 7-6 y de esa manera quedar solo en el primer lugar de la semifinal round robin.

Con su victoria, los Leones se ponen ahora con marca de 8-3 luego de un partido en el que regresaron tres veces (¿Duros de matar?) en la pizarra ante unos Gigantes (1-10) que luchan desesperadamente por una suerte que luce escapársele.

Los escarlatas se quedan solos en el primer lugar al aprovechar la derrota de los Toros del Este (7-4) 3-1 ante las Águilas Cibaeñas, un poco más temprano.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido8.7277-3 3-2 5-11-G
Toros7.6361.06-43-34-12-P
Águilas6.5452.06-4 2-44-1 2-G
Gigantes110.0917.01-90-51-51-P

        

Águilas vencen a Toros

Cristhian Adames y Ángel Genao ligaron sencillos remolcadores y el pitcheo amarillo solo permitió una carrera en la primera entrada para que las Águilas Cibaeñas arrecien la lucha por la clasificación a la serie final, al disponer de los Toros del Este por 3-1, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

El triunfo hace que los cibaeños mejoren a 6-5, a un juego del segundo lugar al que cayeron los Toros del Este (7-4), luego de que el Escogido (8-3) se quedara solo en el primer puesto, tras vencer a los Gigantes (1-10) en la capital.

Adames inició el vuelo en la entrada inicial, remolcando una carrera, mientras que Genao aseguró una ventaja de dos vueltas al producir otra anotación con un oportuno indiscutible en el séptimo acto. El cierre del partido estuvo a cargo de Jeurys Familia, quien se encargó de lanzar el noveno episodio por las Águilas.

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre

01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Águilas 2-1
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. MicheliGigantes 4-1
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya Escogido 7-6
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. MicheliÁguilas 3-1
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya  
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. Javier 
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier  
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas Cibao 
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier  
7:30 p.m. Toros vs Águilas Cibao 
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.