Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones solos en primer lugar
Derrotan en gran partido a Gigantes; Águilas aprietan la lucha clasificatoria
Quizás por eso le llaman "Los duros de matar". Con dos outs, en conteo de 2-2 y las bases llenas, Junior Lake disparó un sencillo por el medio del terreno y así los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con una victoria 7-6 y de esa manera quedar solo en el primer lugar de la semifinal round robin.
Con su victoria, los Leones se ponen ahora con marca de 8-3 luego de un partido en el que regresaron tres veces (¿Duros de matar?) en la pizarra ante unos Gigantes (1-10) que luchan desesperadamente por una suerte que luce escapársele.
Los escarlatas se quedan solos en el primer lugar al aprovechar la derrota de los Toros del Este (7-4) 3-1 ante las Águilas Cibaeñas, un poco más temprano.
|Posiciones al día
|Equipo
|JG
|JP
|PCT
|DIF.
|ULT 10
|CASA
|RUTA
|Racha
|Escogido
|8
|3
|.727
|-
|7-3
|3-2
|5-1
|1-G
|Toros
|7
|4
|.636
|1.0
|6-4
|3-3
|4-1
|2-P
|Águilas
|6
|5
|.545
|2.0
|6-4
|2-4
|4-1
|2-G
|Gigantes
|1
|10
|.091
|7.0
|1-9
|0-5
|1-5
|1-P
Águilas vencen a Toros
Cristhian Adames y Ángel Genao ligaron sencillos remolcadores y el pitcheo amarillo solo permitió una carrera en la primera entrada para que las Águilas Cibaeñas arrecien la lucha por la clasificación a la serie final, al disponer de los Toros del Este por 3-1, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.
El triunfo hace que los cibaeños mejoren a 6-5, a un juego del segundo lugar al que cayeron los Toros del Este (7-4), luego de que el Escogido (8-3) se quedara solo en el primer puesto, tras vencer a los Gigantes (1-10) en la capital.
Adames inició el vuelo en la entrada inicial, remolcando una carrera, mientras que Genao aseguró una ventaja de dos vueltas al producir otra anotación con un oportuno indiscutible en el séptimo acto. El cierre del partido estuvo a cargo de Jeurys Familia, quien se encargó de lanzar el noveno episodio por las Águilas.
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Res.
|27/12
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 12-2
|7:30 p.m.
|Gigantes vs. Toros
|F. Micheli
|Toros 11-3
|28/12
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 8-7 (11)
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 10-6 (10)
|29/12
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 4-2
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 7-6
|30/12
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 3-2
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Toros 8-5
|31/12
| Libre
|01/01
|ENERO
|02/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Águilas 8-7
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|Escogido 10-5
|03/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas 4-1
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|Toros 3-1
|04/01
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Escogido 5-2
|5:00 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Toros 10-6
|05/01
|4:00 P.M.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Toros 3-1
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Pospuesto
|06/01
|7:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|Águilas 6-5
|07/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|Escogido 5-0
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|Toros 17-1
|08/01
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Águilas 2-1
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Toros
|F. Micheli
|Gigantes 4-1
|09/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Escogido 7-6
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|Águilas 3-1
|10/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier
|11/01
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Águilas vs Gigantes
|J. Javier
|12/01
|Libre
|13/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|14/01
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|J. Javier
|7:30 p.m.
|Toros vs Águilas
|Cibao
|15/01
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|7:30 p.m.
|Escogido vs Toros
|F. Micheli
|16/01
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|7:30 p.m.
|Águilas vs Toros
|F. Micheli
|17/01
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|5:00 p.m.
|Toros vs Gigantes
|J. Javier