Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Leones solos en primer lugar

Los Leones del Escogido se colocan con récord de 8-3 luego de vencer 7-6 a los Gigantes del Cibao la noche del 9 de enero de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Quizás por eso le llaman "Los duros de matar". Con dos outs, en conteo de 2-2 y las bases llenas, Junior Lake disparó un sencillo por el medio del terreno y así los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con una victoria 7-6 y de esa manera quedar solo en el primer lugar de la semifinal round robin.

Con su victoria, los Leones se ponen ahora con marca de 8-3 luego de un partido en el que regresaron tres veces (¿Duros de matar?) en la pizarra ante unos Gigantes (1-10) que luchan desesperadamente por una suerte que luce escapársele.

Los escarlatas se quedan solos en el primer lugar al aprovechar la derrota de los Toros del Este (7-4) 3-1 ante las Águilas Cibaeñas, un poco más temprano.

Águilas vencen a Toros

Cristhian Adames y Ángel Genao ligaron sencillos remolcadores y el pitcheo amarillo solo permitió una carrera en la primera entrada para que las Águilas Cibaeñas arrecien la lucha por la clasificación a la serie final, al disponer de los Toros del Este por 3-1, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

El triunfo hace que los cibaeños mejoren a 6-5, a un juego del segundo lugar al que cayeron los Toros del Este (7-4), luego de que el Escogido (8-3) se quedara solo en el primer puesto, tras vencer a los Gigantes (1-10) en la capital.

Adames inició el vuelo en la entrada inicial, remolcando una carrera, mientras que Genao aseguró una ventaja de dos vueltas al producir otra anotación con un oportuno indiscutible en el séptimo acto. El cierre del partido estuvo a cargo de Jeurys Familia, quien se encargó de lanzar el noveno episodio por las Águilas.

