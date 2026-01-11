Las Águilas alcanzan el segundo puesto tras apalear a los Gigantes

El bateo explosivo de Cristhian Adames volvió a ser clave para las Águilas. ( FUENTE EXTERNA. )

Steward Berroa y Ezequiel Durán remolcaron dos carreras, Christhian Adames conectó un jonrón y las Águilas Cibaeñas a ritmo de 13 hits derrotaron 9-3 a los Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macoris.

El triunfo eleva a las Águilas (7-6) a empatar en la importante segunda posición del standing, la última que clasifica a la final, luego de que los Toros quedaran con ese mismo récord al perder su cuarto partido al hilo.

Con menos de 24 horas en el país, el derecho cubano Odrisamer Despaigne respondió con creces en su debut, ya que el veterano lanzador exhibió gran dominio apoyado en una efectiva mezcla de velocidades y excelente localización, al completar 5.2 entradas en las que permitió apenas dos carreras y cuatro imparables.

Su labor fue especialmente dominante entre el tercer y sexto episodio, tramo en el que retiró a 10 bateadores de manera consecutiva. Además, concedió un boleto y ponchó a tres rivales.

La victoria fue para Despaigne (1-0) y la derrota recayó sobre Bryan Rodríguez (1-1).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/whatsapp-image-2026-01-11-at-210801-da6ca11f.jpeg Odrisamer Despaigne brilló para los aguiluchos. (FUENTE EXTERNA.)

Así fueron las anotaciones

Las Águilas fabricaron un rally de cuatro carreras en el primer episodio. Berroa abrió negociando boleto, pero fue forzado en la intermedia tras un batazo de Leody Taveras, quien alcanzó la inicial en la jugada.

Taveras avanzó a segunda con rodado de Geraldo Perdomo y anotó gracias a un error del inicialista tras un batazo de Adames. Acto seguido, Jerar Encarnación conectó sencillo y Durán sacudió un doble remolcador de dos carreras. Durán anotó la cuarta vuelta del episodio impulsado por un imparable de Aderlín Rodríguez.

Los Gigantes descontaron en el tercer episodio cuando Diego Hernández disparó un jonrón solitario para colocar el marcador 4-1. Más adelante, en el sexto inning, Carlos Franco empujó la segunda carrera del conjunto local con un sencillo que llevó al plato a Eddinson Paulino, quien se había embasado por hit y avanzado tras boleto a Deivison De los Santos.

Sin embargo, las Águilas sentenciaron el encuentro con un racimo de cuatro carreras en la parte alta del séptimo episodio para despegarse 8-2.

El ataque comenzó con un cuadrangular solitario de Adames. Luego, Rodríguez y Ángel Genao ligaron sencillos consecutivos, y Sebastián Rivero remolcó a Aderlin con un imparable por la intermedia. El golpe definitivo lo dio Steward Berroa, quien limpió las bases con un oportuno triple por el jardín izquierdo, empujando dos carreras más.

La ofensiva amarilla agregó una más en el octavo episodio para colocar la pizarra 9-2. Perdomo negoció boleto, se robó la segunda base y avanzó a tercera con un rodado de Adames. Con el corredor a 90 pies, Jerar Encarnación conectó un sencillo remolcador que produjo la novena carrera aguilucha.

Los Gigantes marcaron su tercera vuelta en el octavo episodio mediante un jonrón solitario de Ricardo Céspedes.

Tras la salida de Despaigne, el bullpen amarillo cumplió a la perfección. Andrew Pérez heredó dos corredores y sacó el out que cerró la sexta entrada; Junior Fernández lanzó un séptimo inning en blanco, y Osvaldo Bidó trabajó el octavo y noveno episodios, permitiendo una carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/whatsapp-image-2026-01-11-at-185955-d1d54b57.jpeg El conjunto amarillo regresa a su forma de la serie regular, en donde hacía muchas carreras. (FUENTE EXTERNA.)

Los más destacados

Por las Águilas, Genao, se fue de 4-3; Berroa, de 5-2 con triple y dos carreras remolcadas; Durán, de 4-1 con doble y dos producidas; Encarnación, de 4-2 con una impulsada; Rodríguez, de 4-2 con una remolcada; Adames, pegó cuadrangular solitario y una empujada; y Sebastián Rivero, con un sencillo y una carrera producida.

Por los Gigantes, Carlos Franco bateó de 4-3 con una impulsada; Hernández y Céspedes conectaron un jonrón solitario cada uno; mientras que Eddinson Paulino, Deivison De los Santos y Marco Hernández aportaron un sencillo.

Este lunes no habrá partidos en el round robin semifinal, y la acción regresa el martes 13 cuando ambos equipos se midan en Santiago de los Caballeros a partir de las 7:30 p. m.