Leones se acomodan en el liderato del round robin al extender mal momento de Toros con triunfo 7-2

Raimel Tapia es felicitado por sus compañeros luego de cruzar el plato en el sexto inning en ruta a una victoria de los Leones del Escogido siete por dos sobre los Toros del Este el domingo 11 de enero de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en esta capital. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido explosionaron en un sexto episodio de seis carreras para conseguir su tercera victoria consecutiva al vencer siete carreras por dos a los Toros del Este y de paso acomodarse en su meta de avanzar a la final de la pelota invernal dominicana.

En San Francisco, las Águilas Cibaeñas derrotaron 9-2 a los Gigantes del Cibao y aprovecharon el desliz de los romanenses para igualar en segundo, ambos ahora con 7-6.

Los Leones (10-3), líderes del round robin, se van así a la última pausa de esta semifinal round robin con la tranquilidad de su liderazgo y los Toros (7-6) tendrán un lunes de descanso para reflexionar en cómo mejorar su mal momento.

Michael de la Cruz disparó un sencillo que puso el partido 4-2 en un capítulo en el que el pitcheo romanense se deshizo, además de dos "pasbol" del receptor Tres Barrera que resultaron en otras dos carreras de los capitalinos.

Los Leones (10-3) están a un paso de cruzar a la serie final con la posibilidad de defender su corona de 2025, misma hazaña que consiguió Tigres del Licey las dos temporadas anteriores y de lograrlo como franquicia sería su primera vez desde que lo hicieron en 2012 y en 2013.

Los Leones, que tuvieron tres regresos ante los Gigantes del Cibao el pasado viernes, el domingo continuaron por la misma senda. Perdían 2-1 al llegar al sexto antes de estallar con sus seis anotaciones.

Grant Gavin soportó 3.1 entradas de dos carreras y un hit, pero seis relevistas rojos aceptaron tres espaciados hits para unos Toros que caen por cuarta ocasión corrida.

En el cuarto, los Toros dejaron las bases llenas con dos outs, pero el Escogido fue muy diferente en su inning grande.

En el sexto los Leones responderían diferente. Anderson Severino entró a relevar y se fue sin sacar un out dejando las bases llenas. Jhan Maríñez siguió y también permitió las otras tres vueltas.

El partido lo ganó Jefry Yan (1-0), perdió Severino (1-1).