Jornada social de Nelson Cruz y BoomStick23 beneficia a miles en Las Matas de Santa Cruz

El expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz (centro), encabezó la actividad en la que se donó un camión de bomberos al municipio de Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi. ( FUENTE EXTERNA. )

El exjugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz, a través de su Fundación Boomstick23, desarrolló una jornada social que benefició a miles de ciudadanos, entre niños, adolescentes y adultos, en su natal municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, con intervenciones en las áreas de salud, educación, deporte, cultura y asistencia comunitaria.

La iniciativa estuvo dedicada como un homenaje al legado de servicio público, compromiso comunitario y vocación social de su extinta hermana y exgobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz. Incluyó un amplio operativo médico, una clínica deportiva con múltiples peloteros de Grandes Ligas, entrega de juguetes a cientos de niños, así como la donación de un camión de bomberos al municipio para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Uno de los principales componentes de la jornada fue el operativo médico, que impactó a más de 400 personas, quienes recibieron consultas especializadas y medicamentos gratuitos. Contó con un equipo médico de 25 profesionales y abarcó las especialidades de ginecología, ortopedia, odontología, pediatría, medicina interna, cardiología, diabetología, oftalmología y cirugía.

De igual manera, la fundación presidida por Cruz entregó un camión de bomberos al municipio de Las Matas de Santa Cruz. Dirigentes y miembros del Cuerpo de Bomberos expresaron su agradecimiento a la Fundación Boomstick23 y a la familia Cruz, destacando que este aporte refuerza la seguridad y la capacidad operativa de la comunidad.

En el área educativa, la Fundación Boomstick23, en alianza con la Fundación Oyate de Nueva York, otorgó becas a cuatro estudiantes sobresalientes del municipio, reafirmando su compromiso con la educación como herramienta clave de transformación social. Fueron beneficiados los jóvenes: Radelis Valerio Díaz, Ranneris Ortiz, Darlin Piña y Arian Acosta Estévez.

Cruz destacó el compromiso permanente de la fundación con la educación y exhortó a los jóvenes a mantener una conducta responsable. "Como fundación estamos comprometidos con apoyar la educación y acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Les aconsejamos escuchar a sus padres, valorar sus orientaciones y entender que la disciplina y el respeto son fundamentales tanto en la vida como en el deporte", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-113817-2-6bc2d450.jpeg En la actividad también se entregaron juguetes para los niños de Las Matas de Santa Cruz. (FUENTE EXTERNA.)

Proyecto Impacto Juvenil

En el marco de una rueda de prensa por el cierre de las actividades, la fundación anunció el lanzamiento del proyecto "Impacto Juvenil", una iniciativa social dirigida al desarrollo integral y la reducción de los niveles de deserción escolar de adolescentes y jóvenes mediante el deporte y la educación como ejes complementarios de formación.

Este nuevo proyecto está dirigido a personas en edad escolar en los distintos municipios de la provincia Montecristi. La presentación del mismo estuvo a cargo de Nelssy Olga Cruz, quien explicó que este proyecto parte de la premisa de que el deporte transmite valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto, los cuales inciden directamente en el rendimiento académico y en la formación ciudadana.

"Es una iniciativa social integral orientada a fortalecer el desarrollo de adolescentes y jóvenes, utilizando el deporte como herramienta educativa y complementando con formación académica, salud y participación comunitaria", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-113817-1-b5200427.jpeg En la actividad hubo iniciativas deportivas para la juventud de Las Matas de Santa Cruz. (FUENTE EXTERNA.)

Peloteros de Grandes Ligas apoyaron iniciativa

Como parte de la jornada social, se realizó una clínica deportiva con la participación de peloteros de Grandes Ligas, reforzando el compromiso de la fundación con el desarrollo deportivo desde edades tempranas.

Estuvieron presente los peloteros: Freddy Peralta, Eduard Cabrera, Seranthony Domínguez, Ronny Rodríguez (el Felino Rodríguez), Luis Arráez, Albert Abreu, Jonas Lantigua, Enmanuel De la Rosa y Luis Peralta. Estas estrellas del béisbol entrenaron y practicaron junto a niños y jóvenes, compartiendo sus experiencias y brindándoles orientación y motivación.

La Fundación Boomstick23 cuenta con más de 10 años de labor social continua en Las Matas de Santa Cruz y la provincia Montecristi. El primer operativo médico impulsado por la familia Cruz se realizó en 2015, y en 2016 la fundación fue formalmente establecida, consolidando su estructura institucional.

Boomstick23 es una organización sin fines de lucro comprometida con generar impacto social, empoderando a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, así como desarrollando habilidades y destrezas a través de la educación y el deporte para mejorar su entorno y calidad de vida.

Como parte de la jornada, cientos de niños fueron beneficiados mediante la entrega de juguetes. La agenda también incluyó reconocimientos a estudiantes sobresalientes del Liceo Secundario Las Matas de Santa Cruz y a figuras históricas del municipio, así como la conferencia motivacional "El futuro que nos espera", y un concierto artístico de Ramón Orlando Valoy.

En estas actividades impulsadas por Fundación Boomstick23 participaron Leissa Cruz Polanco, gobernadora provincial; Virgilio Cruz, alcalde del municipio y diversas autoridades y personalidades de la provincia.

Por la Major League Baseball (MLB), estuvo Miguel Matos, director de la oficina en el país y Henry González, director de Operaciones Internacionales. También asistió Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol.

La Fundación Boomstick23 agradeció a las instituciones aliadas y empresas privadas cuyo apoyo fue clave para hacer realidad las acciones de la jornada.