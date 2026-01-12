Los Cubs y Alex Bregman pactan un contrato de 5 años y 175 millones de dólares, según reportes

Alex Bregman, de los Medias Rojas de Boston (derecha), era el tercera base más cotizado de la agencia libre. ( ARCHIVO/ AP )

De acuerdo con múltiples reportes, el sábado por la noche, los Cubs de Chicago llegaron a un acuerdo con el antesalista Álex Bregman por un contrato de cinco años y 175 millones de dólares, según informaron varias fuentes a MLB.com.

El acuerdo, que está pendiente de examen físico y aún no ha sido confirmado por el equipo, no incluye cláusulas de rescisión y pero el jugador puede vetar cambios, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

Una vez finalizado, el contrato sería el tercero más grande en la historia de los Cubs en términos de valor total, solo superado por el acuerdo de 184 millones de dólares (ocho años) del jardinero Jason Heyward en 2015 y el pacto de 177 millones de dólares (siete años) del campocorto Dansby Swanson en 2022. El acuerdo con Bregman tendría el salario promedio más alto (35 millones de dólares) en la historia de los Cubs.

Según Feinsand, los Cubs están aplazando $70 millones del contrato, lo que reduciría el AAV (valor promedio anual) para fines del Impuesto de Equilibrio Competitivo.

Esto marca un cambio de filosofía para la directiva de los Cubs, que hasta la fecha se había opuesto a los aplazamientos. Sin embargo, al hacerlo con el acuerdo de Bregman, potencialmente se mantiene la nómina de 2026 por debajo de la primera línea del CBT ($244 millones).

Valor de la adquisición

La incorporación de Bregman es un fichaje clave para un equipo de los Cubs que ganaron 92 partidos la temporada pasada camino a un puesto de comodín, pero cayeron en cinco juegos ante los Cerveceros en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Tras esa derrota, dos objetivos principales de la directiva de Chicago esta temporada baja eran incorporar un abridor de impacto y, potencialmente, un bateador estrella.

Durante la temporada 2025 en Boston, Bregman, de 31 años, bateó .273/.360/.462 con 18 jonrones, 28 dobles y 62 carreras impulsadas, con un bWAR de 3.5 y un OPS+ de 128. El tercera base solo jugó 114 juegos debido a una lesión en el cuádriceps derecho que lo dejó fuera en mayo, pero aun así, Bregman fue incluido en su tercer Juego de Estrellas y ayudó a los Medias Rojas a llegar a los playoffs.