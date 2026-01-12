Eloy Jiménez firma un contrato de liga menor con Toronto

Eloy Jiménez conecta uno de sus imparables durante la temporada regular de Lidom. ( FUENTE EXTERNA. )

Según varios informes, los Blue Jays están listos para fichar al toletero agente libre Eloy Jiménez con un contrato de ligas menores y una invitación a los entrenamientos de primavera. El club aún no ha confirmado el acuerdo.

Jiménez, de 29 años, busca revitalizar su carrera tras pasar 2025 jugando en las ligas menores (entre Toronto y Tampa Bay), donde conectó tres jonrones y un OPS de .673 en 54 juegos.

El toletero dominicano comenzó el año con los Rays, pero fue liberado en julio. Llegó a Toronto con un contrato de ligas menores en septiembre y jugó seis partidos con Triple-A Buffalo antes del final de la temporada.

Desde octubre, Jiménez juega para los Toros del Este que están el round robin con marca de 7-6, y los que ha ayudado en la semifinal con promedio de .314 (51-16) con 14 remolcadas y un jonrón en 13 partidos.

Jiménez competirá por un puesto en el roster del Día Inaugural de Toronto esta primavera, pero la apretada posición de bateador designado de los Blue Jays podría dificultarle hacerse un hueco en el equipo de Grandes Ligas.

Lo recuerdan por su proyección

El toletero diestro es mejor conocido por su tiempo con los White Sox, donde generó mucha expectativa como uno de los mejores prospectos del béisbol antes de su debut en las Grandes Ligas en 2019.

Chicago lo firmó con un contrato de seis años y $43 millones en marzo de ese año, días antes de su primer juego en la MLB.

Jiménez parecía ser una futura pieza clave en la alineación desde el principio, conectando 31 jonrones con un OPS de .828 como novato y registrando un OPS de .891 en la temporada 2020 acortada por la COVID-19. Sin embargo, sus últimos cuatro años con Chicago se definieron más por las lesiones que por cualquier otra cosa que hiciera en la caja de bateo. El equipo lo canjeó a los Orioles en julio de 2024.

En más de 534 juegos que abarcan seis temporadas en las Grandes Ligas, Jiménez ha registrado 95 jonrones, 298 carreras impulsadas y un OPS de .780, incluido solo un OPS de .626 en 98 juegos para los White Sox y los Orioles en 2024.