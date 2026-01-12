JJ Sports anunciará ganadores premios MLB 2025

Jasson Domímguez está nominado al premio de Novato de Año de JJ Sports ( FUENTE EXTERNA )

El ganador del trofeo al premio "Novato Dominicano del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas", será anunciado y galardonado este martes 13 de enero, en un acto a celebrarse a partir de las 2:30 de la tarde en un restaurante de esta ciudad.

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, Jasson Domínguez, jardinero de los Yankees de New York, y Heriberto Hernández, outfielder de los Marlins de Miami, son los principales nominados para conquistar el galardón.

Ramírez, Domínguez y Hernández figuran como aspirantes al premio junto a otros tres jugadores criollos, quienes también realizaron una destacada labor en la pasada campaña de las Ligas Mayores.

Entre ellos están, Warming Bernabel, de los Rockies de Colorado, Ronny Mauricio, de los Mets de New York, y Carlos Vargas, de los Marineros de Seattle.

Además del Novato del Año, la premiación "Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas", distingue también al "Lanzador del Año", el "Jugador Más Valioso" y al "Jugador Ofensivo".

Otros ganadores

Entre los ganadores del premio de Novato del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil y otros.

El jurado

Un jurado integrado por periodistas deportivos especializados en béisbol se encargó de escoger al receptor del galardón. Los miembros del jurado son, Franklin Mirabal, Héctor J. Cruz, Yancen Pujols, José Antonio Mena, Daniel Araujo, José Luis Mendoza, Radhamés González.

También Pedro Briceño, Kevin Cabral, Rolin Fermín, Michel Tueni, Melvin José Bejarán, Rolando Guante, Ricardo Rodríguez, Carlos Almánzar, Juan José Rodríguez y Enrique Rojas.

Las estadísticas

Los seis nominados, lograron buenos números durante la campaña 2025 de Grandes Ligas.

Ramírez, en 537 ocasiones al bate conectó 121 indiscutibles para marca ofensiva de .231, despachó 21 jonrones y 33 dobles, remolcó 67 carreras y anotó en 72 ocasiones.

Domínguez, en 381 veces al bate registró 98 indiscutibles para marca ofensiva de .257, despachó 10 jonrones, 18 dobles, remolcó 47 carreras y anotó en 58 ocasiones.

Hernández, terminó con marca de .266, tras registrar 68 hits en 256 oportunidades ofensivas. Despachó 10 vuelacercas y 12 dobles, con 40 vueltas anotadas y 45 producidas.

Bernabel, en 139 ocasiones al bate conectó 35 indiscutibles para marca ofensiva de .252, despachó cuatro jonrones y ocho dobles, remolcó 14 carreras y anotó en 15 ocasiones.

Mauricio, terminó con marca de .226, tras registrar 38 hits en 168 oportunidades ofensivas. Despachó seis vuelacercas y seis dobles, con 19 vueltas anotadas y 10 producidas.

Vargas terminó con cinco victorias y cinco derrotas con promedio de carreras limpias permitidas de 3.97. En 77.0 innings, aceptó 81 hits, cedió 23 bases por bolas y ponchó a 54 bateadores.