Amador, Foster y Chávez llegan para reforzar a las Águilas Cibaeñas

Rodolfo Amador, Lupe Chávez y Matt Foster son las nuevas importaciones de las Aguilas Cibaeñas para el round robin semifinal de la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación de tres jugadores para fortalecer su relevo y su ofensiva, con miras a llegar a la Serie Final de la pelota invernal dominicana que llega a su última etapa de la fase semifinal.

Se trata del infielder Rodolfo Amador y de los lanzadores relevistas Matt Foster y Lupe Chávez, quienes se integran de inmediato al conjunto amarillo, que se encuentra empatado en la segunda posición de la tabla restando cinco juegos del calendario.

El conjunto cibaeño tiene pendiente dos partidos ante los Gigantes del Cibao, dos ante los Leones del Escogido y uno ante los Toros del Este en la ronda de semifondo.

Matt Foster tiene experiencia de MLB

Tiene experiencia reciente y exitosa como cerrador de los Naranjeros de Hermosillo y llega para inyectar potencia al bullpen.

Viene de registrar una efectividad de 1.16, con 14 rescates en la fase regular de la pelota mexicana, ponchando a 31 bateadores en 31 entradas. Foster cuenta, además, con cuatro años de experiencia en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago.

Rodolfo Amador conectó siete jonrones

Amador es un jugador de cuadro de los Cañeros de Los Mochis y llega al país luego de promediar .270, con siete cuadrangulares y 33 carreras remolcadas en la LMP. Es un bateador disciplinado y que hace contacto, además de ser un buen defensor. Su llegada añade veteranía y solvencia al lineup aguilucho.

Lupe Chávez da profundidad

El derecho Lupe Chávez, que proviene también de Los Mochis, puede trabajar relevo intermedio; en su más reciente participación acumuló un récord de 2-4, con una efectividad de 4.21.