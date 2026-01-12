Escogido acaricia regreso a la final; Águilas y Toros se juegan la vida

Geraldo Perdomo se desliza en segunda en un partido ante Toros del Este en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La fase semifinal del campeonato 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana entra desde hoy en su tramo más determinante, con hasta cinco jornadas restantes —si fuera necesario extender el calendario hasta el sábado 17— que definirán a los dos clasificados a la Serie Final.

Los Leones del Escogido, con foja de 10-3, dieron un paso clave el domingo al vencer a los Toros del Este y reducir su número mágico a dos.

Con una victoria más y, al menos, una división de honores en los dos partidos pendientes entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este —equipos que iniciarán la jornada empatados con récord de 7-6, el conjunto escarlata aseguraría su pase directo a la Serie Final.

De producirse ese escenario, el empate favorecería al Escogido, que ya garantiza como mínimo un empate en la segunda posición, lo que obligaría —en el peor de los casos— a la celebración de un partido extra.

Mientras tanto, Águilas y Toros han reforzado sus plantillas para este tramo final con la incorporación de jugadores procedentes de las ligas invernales de México, Puerto Rico y Venezuela, en un intento por inclinar la balanza en una carrera que permanece abierta.

Calendario apretado

A las Águilas Cibaeñas —incluyendo el compromiso de hoy— les restan dos partidos ante los Gigantes del Cibao, dos frente a los Leones del Escogido y uno contra los Toros del Este. Hasta el momento han evitado rachas prolongadas de derrotas y han sabido aprovechar el bajón que atraviesa el conjunto taurino.

Los Toros del Este deberán disputar dos juegos ante los Leones, dos frente a las Águilas y uno contra los Gigantes, una ruta exigente para un equipo que ha caído en cuatro encuentros consecutivos y que además perdió a dos de sus tres jardineros titulares: Gilberto Celestino por lesión y Luis Liberato, quien consiguió contrato para jugar en Asia durante el verano.

Ausencias que han pesado en sus aspiraciones y que convierten cada partido en un duelo de eliminación virtual.

Con los Gigantes del Cibao ya eliminados, el conjunto capitalino, por su parte, busca revalidar el título obtenido en la temporada 2024-25 frente a los Tigres del Licey, apoyado en un cierre sólido tanto desde el montículo como en la ejecución colectiva.

Con Escogido a las puertas de la final y dos equipos disputando el último boleto, la recta final del Round Robin promete máxima tensión, drama competitivo y estadios encendidos en cada jornada.