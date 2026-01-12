Toros anuncian nuevo receptor y rotación para semana final Round Robin

Los Toros del Este anunciaron su rotación abridora para la última semana del round robin semifinal que arranca este martes, así como la contratación de un receptor proveniente de Puerto Rico.

Justin Courtney subirá al montículo cuando los Toros reciban a los Leones en el Corral en el primer partido de la manga de cinco.

El miércoles en Santiago, Jaime Barría será el encargado de tratar de frenar la ofensiva de las Águilas en el Estadio Cibao.

De regreso al Estadio Francisco A. Micheli, el jueves frente al Escogido, Enny Romero abrirá por la tropa taurina mientras que el viernes, también en la casa, Aaron Leasher se medirá a las Águilas.

Nuevo receptor

El gerente general del conjunto, Jesús Mejía anunció la contratación del receptor boricua Onix Vega, quien llegó al país este lunes y estará listo para debutar a partir el martes ante los Leones cuando se reanude la fase semifinal.

Vega es un receptor reconocido por su defensa, tiene buen brazo y maneja bien los pitcheos con su mascota, con su bate ha mostrado poder de extrabase y posee versatilidad, pues puede jugar otras posiciones.

"Fortalecemos la receptoría para este último tramo con un catcher con buena defensa y buen brazo. Nos seguimos preparando para salir a competir en esta etapa de la postemporada," indicó el gerente general taurino.

El boricua de 26 años viene de jugar con los Criollos de Caguas con quienes dio tres cuadrangulares y remolcó 11 vueltas con un OBP de .341 en 71 turnos, con más boletos (9) que ponches (7).

El nuevo máscara de los Toros sustituye en la plantilla de importados al también receptor Brian Lavastida, quien cumplió su contrato con el club.

Los Toros arrancan la semana empatados en el segundo lugar con las Águilas Cibaeñas, a falta de cinco partidos.