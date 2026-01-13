Dominicanos recibirán la mayor tajada de US$208 millones en nuevas firmas

Johenssy Colomé está llamado a conseguir uno de los bonos más alto en la clase 2025-2026. ( FUENTE EXTERNA )

Desde la mañana del jueves, el gran público comenzará a conocer a las promesas adolescentes formadas en América Latina que ya están en edad hábil para ingresar al sistema y que los 30 clubes de la Major League Baseball consideran trascenderán a partir de 2030 con potencial de estrella.

Los equipos tienen un disponible de 208,114,700 de dólares para reclutar a una clase internacional 2025-2026 que tiene al torpedero venezolano Luis Hernández como la joya de la corona y a quien los Gigantes entregarían hasta cinco millones de papeletas verdes.

En el listado de las principales 50 diamantes que elaboró MLB Pipeline, plataforma de la propia liga, el dominicano Wandy Asigen aparece como segundo en la lista y sería el quisqueyano con el pago mayor.

El nacido en Puerto Plata tenía un preacuerdo con los Yankees hasta el mes pasado, pero, en un movimiento poco habitual en la industria y coincidiendo con la salida en noviembre del director internacional de los Mulos, el pacto no fue garantizado por el gerente Brian Cashman y los Mets entraron en la ecuación.

Asigen, torpedero formado por el agente Jaime Ramos en San Cristóbal, pactará con los Mets por un bono que alcanzaría los 3,8 millones de dólares.

Otro talento criollo que aparece entre los primeros 10 y que también habría elevado la prima que se pagará por él es el campo corto Johenssy Colomé, a quien los Atléticos reclutarían. Es hijo del exlanzador petromacorisano Jesús Colomé.

Wilton Guerrero Jr., hijo del expelotero de igual nombre y sobrino del inmortal Vladimir, sería el próximo gran fichaje de los Piratas. Es un campo corto a quien su padre forma en el terreno desde que a los seis años comenzó a dar señales del talento especial que tiene.

El dominio dominicano proyecta ser tan arrollador que de los primeros 50 prospectos hay 34 de matrícula duartiana.

La revista Baseball America estima que habrá 53 bonos de siete dígitos y 44 en el rango de 500 mil y 900 mil dólares. Esta vez, la cifra de talentos que rubricará contratos de al menos 400 mil dólares alcanzaría, por primera vez, el centenar.

¿Quién es elegible?

La clase que quedará habilitada para firmar por primera vez a partir del jueves es aquella que tiene 16 años y no alcanzará los 17 antes del de septiembre próximo. En la práctica, esto significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009 (o mayores).

Los jugadores deben estar registrados con antelación en las Grandes Ligas de Béisbol para ser elegibles.

¿Cómo funciona?

Cada organización ingresa al período de firmas con presupuestos para fichar agentes libres amateurs internacionales. El tamaño de ese fondo se determina por diversos factores, como el tamaño del mercado y los ingresos, así como la contratación de agentes libres de las Grandes Ligas que rechazaron una oferta calificada.

Los canjes, en los que el dinero de la bonificación internacional se puede negociar en incrementos de 250,000 dólares, también afectan el tamaño del fondo de bonificación. Pero un equipo no puede gastar más de su asignación, pase lo que pase; no existe la opción de exceder el límite y pagar un impuesto, por ejemplo.

Si bien los equipos pueden ceder la cantidad que deseen de su fondo de fichajes, solo pueden adquirir el 60 % de su fondo original.