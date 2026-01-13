Agustín Ramírez gana Novato del Año 2025 en premios JJ Sports

Agustín Ramírez fue seleccionado Novato del Año 2025 en la premiación de JJ Sports. ( FUENTE EXTERNA )

Agustín Ramírez, receptor de los Marlins de Miami, fue galardonado como “Novato Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas” en la premiación que cada año celebra JJ Sports.

Ramírez recibió 19 votos de primer lugar y dos de segundo lugar para totalizar 206 puntos y llevarse los honores en esta vigésima sexta edición.

Heriberto Hernández, jardinero del mismo equipo de Ramírez, terminó en el segundo puesto con un voto de primer lugar, 10 sufragios de segundo; nueve de tercero y uno de quinto, para un total de 158 puntos.

Jasson Domínguez, de los Yanquis de Nueva York, concluyó en la tercera posición, con 156 puntos en total con un voto de primero, nueve de segundo, ocho de tercero y tres de cuarto lugar.

Warming Bernabel, antesalista de Rockies de Colorado, terminó en el cuarto puesto, con un voto de segundo lugar, cuatro de tercero, seis de cuarto, cinco de quinto y cinco de sexto, para un total de 117 puntos.

Ronny Mauricio, tercera base de los Mets de New York, quedó en el quinto puesto con un total 102 puntos, con cinco votos de cuarto, ocho de quinto y ocho de sexto.

Carlos Vargas, lanzador de los Marineros de Seattle, concluyó con dos votos de tercero, cinco votos de quinto y 10 de sexto, para terminar en la sexta posición con un total de 98 puntos.

Otros ganadores del premio

Entre los ganadores del premio de Novato Dominicano del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Rafael Furcal, Albert Pujols, Daniel Cabrera, Ángel Berroa, Willy Taveras, Robinson Canó, Hanley Ramírez, TJ Peña, Edison Volquez, Neftalí Feliz, Iván Nova, Wilin Rosario, Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, Fernando Tatis Jr., Wander Franco, Julio Rodríguez, Yainer Diaz, Luis Gil y otros.

Además del Novato del Año, la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas”, distingue también al “Lanzador del Año”, el “Jugador Más Valioso” y al “Jugador Ofensivo”.