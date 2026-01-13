Video | Ezequiel Durán en el terreno a los Gigantes y las Águilas mantienen el empate con los Toros

Ezequiel Durán conectó hit empujador para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao en el Estadio Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Ezequiel Durán conectó sencillo al jardín derecho en la entrada número 11 del encuentro y las Águilas Cibaeñas (8-6) vencieron con marcador 4-3 a los Gigantes del Cibao (2-12) para mantenerse empatados con los Toros del Este que vencieron a los Leones del Escogido en el estadio Francisco A. Micheli.

El imparable de Durán ante el veterano con experiencia de Grandes Ligas, Hansel Robles, dejó en el terreno al conjunto nordestano.

La victoria correspondió al relevista aguilucho Luis Chávez (1-0, 0.00) que trabajó la décimo primera entrada del encuentro sin permitir ningún tipo de libertades; la derrota recayó sobre el relevista de los Potros Joe Weiman (1-1, 3.38) que trabajó 1.1 entradas en las que otorgó una base por bolas intencional a Cristhian Adames, que se convirtió en la vuelta ganadora.

Los abridores

Emilio Vargas abrió el partido por los Gigantes y trabajó tres entradas en las que permitió una carrera sucia, otorgó tres bases por bolas y ponchó a uno, por las Águilas, Jorge Tavárez laboró durante cuatro entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras limpias, otorgó una base y ponchó a tres bateadores.

Los más destacados

Por las Águilas, Cristhian Adames 4-1, 1 CA, 1 CE; Yerar Encarnación 3-1, H2, 1 CA y Ezequiel Durán 3-2, 1 CE.

Por los Gigantes, José Sirí 5-3, H4 2 CA y 1 CE; Kelvin Gutiérrez 4-3, H2, 1 CA 1 CE y Eddison Paulino 5-2.

Próximos partidos

Los Leones del Escogido viajan a la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7 de la noche.

Los Toros del Este estarán en Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao a partir de las 7:30 de la noche.