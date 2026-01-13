Los Filis se reúnen con Bo Bichette en la agencia libre

Bo Bichette es una de los agentes libres más codiciados en el mercado de la temporada muerta 2026. ( AFP )

Los Phillies de Filadelfia dieron un paso importante en la carrera por Bo Bichette , al reunirse virtualmente con el jugador este lunes. Fuentes confirmaron el encuentro a MLB.com , aunque la organización no ha hecho comentarios públicos. El interés es real y se cree que existe un camino hacia un acuerdo, aunque con varios obstáculos financieros y competitivos mlb.com .

Para firmar a Bichette, los Phillies deberán superar las ofertas de grandes mercados como Dodgers, Yankees y Red Sox. Boston, en particular, está motivado tras perder a Alex Bregman, quien firmó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs. Además, Filadelfia tendría que liberar espacio en su nómina: actualmente proyecta un gasto de 302.1 millones de dólares, apenas por debajo del cuarto umbral del impuesto de lujo mlb.com.

Esto implicaría mover piezas clave. El club casi seguramente tendría que cambiar al antesalista Alec Bohm, que ganará 10.2 millones la próxima temporada, y encontrar un reemplazo para el receptor J.T. Realmuto, cuyo contrato terminó y con quien las negociaciones están estancadas. Según fuentes, el equipo no podría firmar a Bichette y retener a Realmuto al mismo tiempo mlb.com.

La edad juega a favor de Bichette: cumplirá 28 años en marzo, lo que lo hace más atractivo para un contrato largo, similar a los acuerdos que el club ha dado a Trea Turner (11 años, 300 millones), Bryce Harper (13 años, 330 millones) y Aaron Nola (7 años, 172 millones). Un pacto de ocho años llevaría a Bichette hasta su temporada de 36 años, algo que los Phillies han demostrado estar dispuestos a aceptar mlb.com.

El periodista Jon Heyman reportó que la reunión "fue muy positiva", lo que refuerza la idea de que Bichette encajaría perfectamente en la alineación de Filadelfia a partir de 2026. Su poder ofensivo y consistencia lo convierten en una de las piezas más codiciadas de esta agencia libre mlb.com.

