Los Mets lanzan oferta millonaria por Kyle Tucker

Kyle Tucker es uno de los principales agentes libres del mercado en esta temporada muerta. ( AFP )

La batalla por los servicios de Kyle Tucker está en pleno auge y los Mets de Nueva York parecen estar al frente de la carrera.

De acuerdo con reportes de FanSided, MLB Network y The Athletic, el club neoyorquino ha mantenido varias reuniones virtuales con el jugador y le presentó una oferta de tres años con un valor total estimado entre 120 y 140 millones de dólares, lo que equivale a un promedio de 50 millones por temporada.

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, evitó confirmar la propuesta, pero aseguró que el equipo “no descarta nada” y que seguirá activo en el mercado de agentes libres y cambios.

La llegada de Tucker sería un golpe de efecto para una franquicia que ha perdido piezas clave como Brandon Nimmo, Jeff McNeil y Pete Alonso, y que busca reforzar su ofensiva junto a figuras como Juan Soto y Francisco Lindor.

Los Mets no están solos

No obstante, los Mets no están solos. Blue Jays y Dodgers también han mostrado interés y sostuvieron reuniones con Tucker, conscientes de sus necesidades en los jardines.

El jugador, considerado el bate más cotizado de la agencia libre, viene de una temporada con los Cubs en la que bateó .266/.377/.464, fue seleccionado a su cuarto Juego de Estrellas consecutivo y acumuló un 143 OPS+.

Desde 2021, su 23.4 fWAR lo coloca entre los diez mejores de MLB, solo detrás de Aaron Judge y Juan Soto entre los jardineros titulares.

La decisión de Tucker podría conocerse en los próximos días, y su firma promete alterar significativamente el equilibrio de poder en las Grandes Ligas.