Nolan Arenado fue cambiado a los Diamondbacks

Los Diamondbacks de Arizona adquirieron al tercera base Nolan Arenado en un canje con San Luis el martes, lo que pone fin a más de un año de los Cardenales por desprenderse del ocho veces All-Star, en medio de una reconstrucción.

Los Cardenales, que recibieron al lanzador derecho Jack Martínez en el canje, enviaron 31 millones de dólares a los Diamondbacks para ayudar a cubrir los 42 millones restantes del contrato de Arenado durante los próximos dos años. Arenado renunció a su cláusula de no canje para facilitar el acuerdo.

Arenado, de 34 años, ha estado en la mira de los intercambios durante más de un año. Invocó su cláusula de no canje el año pasado para cerrar un acuerdo con los Astros de Houston y permaneció con San Luis, donde bateó .237/.289/.377 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 107 juegos.

Dinero pendiente

Le quedan dos años de un contrato de nueve años y US$275 millones que firmó originalmente con los Rockies de Colorado antes de la temporada 2019, y Arizona pagará US$5 millones de su salario de US$27 millones esta temporada y US$6 millones de los US$15 millones que se le adeudan el próximo año.

"Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo: por su empuje, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dejó", declaró el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, en un comunicado.

Arenado es el tercer jugador con cláusula de no intercambio que los Cardenales han transferido este invierno, después de que Bloom reemplazara al veterano presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak. Los Cardenales intercambiaron al lanzador derecho Sonny Gray y al primera base Willson Contreras con los Medias Rojas de Boston en acuerdos separados.

Los Cardenales han enviado US$59 millones en total para transferir a los tres jugadores.

Gran mercado

El mercado para Arenado se ha intensificado en las últimas semanas, con negociaciones aceleradas con los Diamondbacks tras la firma del tercera base Alex Bregman con los Cachorros de Chicago. Arizona ha pasado el invierno buscando una mejora en la tercera base tras el canje de Eugenio Suárez a Seattle antes de la fecha límite del 31 de julio del año pasado.

Con Arenado, los Diamondbacks reciben a un probable futuro miembro del Salón de la Fama con 10 Guantes de Oro, seis Guantes de Platino como el mejor defensor del béisbol y un promedio de bateo de .282/.338/.507 con 353 jonrones y 1,184 carreras impulsadas. San Luis adquirió a Arenado en 2021, tan solo dos años después de firmar un contrato a largo plazo con Colorado, que lo seleccionó al salir de la preparatoria en la segunda ronda del draft de 2009.

Se une a los Diamondbacks tras una temporada de 80-82 y con el regreso de los All-Stars Corbin Carroll, Geraldo Perdomo y Ketel Marte, este último mencionado en conversaciones de intercambio, pero se espera que permanezca en el equipo.

Tras el intercambio, San Luis no tiene ningún jugador bajo contrato más allá de la temporada 2026 y cuenta con una nómina de poco más de $100 millones, con Dustin May ($12.5 millones) como el jugador mejor pagado del equipo. Los Cardenales también están en conversaciones con varios equipos para adquirir al superutilityman Brendan Donovan, según informaron fuentes a ESPN.

"A medida que avanzamos, nos complace incorporar a nuestra organización a otro prometedor lanzador prometedor, y estamos entusiasmados por la oportunidad que este movimiento brinda a varios de nuestros jugadores para que den un paso al frente y se consoliden en las Grandes Ligas", dijo Bloom.

Martínez, de 22 años, fue seleccionado en la octava ronda del draft el año pasado, procedente de Arizona State, y no lanzó tras firmar. En su última temporada universitaria, ponchó a 110 lanzadores en 77.1 entradas, con 33 bases por bolas y una efectividad de 5.47.