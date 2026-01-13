Realizan clínica deportiva Slugger en Manoguayabo

Jóvenes asistentes a la clínica deportiva Slugger en el sector de Manoguayabo escuchan atentamente las indicaciones que les dan los expositores. ( FUENTE EXTERNA )

La clínica deportiva Slugger 2026 reunió el pasado sábado 10 de enero a más de 700 niños de 29 equipos y ligas de distintas partes de la zona, en las disciplinas de beisbol, baloncesto, voleibol y fútbol.

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Campamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Manoguayabo, tuvo en su 8va entrega el lema: "Deporte y educación, la mejor opción".

Durante la ceremonia se realizaron varios reconocimientos especiales a personalidades destacadas de la vida deportiva nacional y en el ámbito de la educación comunitaria.

Se reconoció al scout de Grandes Ligas, Félix Féliz, al ex jugador Quilvio Veras, quien fue representado por su padre, Víctor Veras; a la profesora María Petronila Frías, directora de la Escuela Básica Antigua y Barbuda, ubicada en Caballona; al general y director de Deportes de la Policía Nacional, Jacobo Mateo Moquete; y de manera póstuma al expelotero Tony Blanco, fallecido en la tragedia del Jet Set.

Este último reconocimiento fue recibido por su hijo Tony Blanco Jr, quien es un cotizado prospecto de los Piratas de Pittsburgh.

La mesa principal

La mesa principal estuvo encabezada por Lenin Campusano, coordinador general del evento, el exlanzador de Grandes Ligas, Pedro Strop; la leyenda de la Águilas Cibaeñas, exreceptor Alberto Castillo; el receptor de los Leones del Escogido, Freuddy Batista; el presidente de la Asociación de Béisbol de la provincia Santo Domingo, Cristian Pimentel; el supervisor de operaciones de los Tigres de Detroit en el país, Oliver Arias; y el director internacional de operaciones de los Gigantes de San Francisco, Félix Peguero.

Asimismo, engalanaron el escenario: los expeloteros Abraham Núñez, Dennis Bautista, Melquíades Rojas y Jesús Peña, así como también el lanzador de las Águilas Cibaeñas, Ramón Rossó, los prospectos Gilberto López (Rangers), Yaqui Rivera (Giants), Isaac Prince (Marlins), Alexander Almonte (Yankees) y Luis Burgos (Yankees).

Además, el inmortal del deporte dominicano, José "Boyón" Domínguez, los entrenadores de baloncesto Franklin Pereyra y Edwin Guerrero, de la academia de la NBA en el país; el jugador del Club Mauricio Báez, Rayner Moquete; y la entrenadora Any Fajardo, quien tuvo a su cargo la coordinación de las actividades en cancha en esta disciplina.

También, mostraron su apoyo: la ex Reina del Caribe Annerys Valdez, Francisco Campusano, subdirector de la CAASD, la diputada Indhira de Jesús, así como algunos padres y madres de los niños, entre otros.

La Clínica Deportiva Slugger 2026 fue un evento que promovió la importancia del deporte y la educación en la formación de los jóvenes atletas.

El comité organizador, encabezado por Lenin Campusano, agradeció a todos los patrocinadores, a los jóvenes que se desempeñaron como voluntarios y a todos los participantes por hacer posible la actividad de este año, que a pesar de la lluvia.

Otros miembros que integraron el comité organizador en esta ocasión fueron: Inmaculada Novas, Katy Mercedes, Kathia Liberato, Yohanna Núñez, José Julián, Raúl Germán, Domingo Almánzar, Juan Darwin Campusano, Omar Martínez, Rey Pérez, Malaquías Cruz, Domingo Trinidad y Albert Abreu.

Sobre Slugger

Es una clínica deportiva que se inició en el año 2017, en el estadio de béisbol de San Miguel de Manoguayabo, reuniendo a un grupo de estelares jugadores de Grandes Ligas, encabezado por el inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez.

Desde entonces, el evento ha crecido en el número de atletas, entrenadores y clubes que han mostrado su respaldado masivo, así como sumando las disciplinas de voleibol, baloncesto y el fútbol.