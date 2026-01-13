Toros borran su mala racha y se mantienen en el segundo lugar del round robin al vencer 3-1 a Leones

James Courtney lanzó cinco entradas para ser el lanzador ganador por los Toros del Este en el partido que le ganaron a los Leones del Escogido 3-1 la noche de este martes 13 de enero de 2026 en el Estadio Francisco Micheli en La Romana. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Los Toros del Este salieron de su maleficio al vencer a los Leones del Escogido tres carreras por una en un partido en el que los romanenses aprovecharon la única brecha que cedieron los capitalinos en el retorno de la ronda semifinal round robin.

James Courtney (2-1) lanzó cinco entradas completas de tres hits y cinco ponches para anotarse su segunda victoria de esta ronda. Cinco lanzadores más mantuvieron a los Leones (10-4) en control.

Un par de errores en el segundo episodio fue la llave que abrió el camino para las tres carreras de los romanenses.

Con su victoria los Toros (8-6) se quedan fijos en el segundo lugar donde llegaron empatados junto con las Águilas Cibaeñas, que aún se debaten contra los Gigantes del Cibao, en Santiago.

En la baja de la segunda entrada, Eloy Jiménez inició la ofensiva con sencillo al jardín central y avanzó a segunda por base por bolas a Eric Filia.

Tras dos elevados de out, Onix Vega conectó sencillo con rodado al campocorto, permitiendo anotar a Jiménez, con error en el tiro de Erik González.

Luego, Rafael Lantigua se embasó por otro error del campocorto, lo que facilitó las anotaciones de Filia y Vega, ampliando la ventaja 3-0, la cual defendieron sin mayores complicaciones.

En la alta de la séptima con Yaramil Hiraldo Jorge Mateo conectó sencillo después de un out y se robó la segunda base; en la acción siguió a tercera por error en tiro del receptor.

Luego, Michael de la Cruz elevó de sacrificio al jardín derecho, remolcando a Mateo para la única vuelta escarlata.

Los Toros viajan a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas y los Leones se mudan a San Francisco para enfrentar a los Gigantes del Cibao.