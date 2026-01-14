Video | El Escogido vence a los Gigantes y pone un pie en la Serie Final

Alcides Escobar conecta cuadrangular solitario para la primera carrera de los Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido (11-4) hicieron un rally de cuatro carreras que inició con un cuadrangular solitario del refuerzo venezolano Alcides Escobar para vencer a los Gigantes del Cibao (2-13) con marcador 5-1.

Con su triunfo el conjunto escarlata dio un pase de avance importante hacia la clasificación a la Serie Final de la pelota invernal dominicana.

La victoria correspondió al abridor de Leones, José Urquidy (1-2, 5.40) que trabajó cinco entradas en las que permitió dos hits y ponchó a cuatro, la derrota recayó sobre el abridor de los Gigantes, Daniel Mengden (0-2, 6.00) que trabajó dos tercios de entrada en las que permitió cuatro hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, otorgó una base y ponchó a dos.

Los más destacados

Por los Gigantes, José Sirí 3-1, H4, 1 CA y 1 CE; Deyvison de los Santos 4-1 y Marco Hernández 3-1.

Por los Leones, Alcides Escobar 5-1, H4, 1 CA y 1 CE; Erik González 3-1, H2, 1 CA y José Marmolejos 4-1, 2 CE.

Como anotaron

Los escarlatas fabricaron cuatro anotaciones en la primera entrada contra Daniel Mengden, iniciando con un cuadrangular solitario de Alcides Escobar por el jardín izquierdo. Luego de dos outs, los melenudos llenaron las bases y un imparable de José Marmolejos al prado izquierdo, combinado con un error en tiro del guardabosque Leury García, permitió que los tres corredores anotaran.

En el quinto, tras un doble de Erik González al bosque izquierdo, un rodado de Sócrates Brito a la inicial que movió al corredor y un batazo de Lake por tercera que se convirtió en error de Marco Hernández llevó a González a la registradora con la quinta anotación roja.

La única vuelta de los locales llegó en el sexto frente a Héctor Neris con un cuadrangular solitario de José Sirí entre los jardines izquierdo y central. Fuera de esa carrera, el bullpen de los capitaleños estuvo perfecto tras la presentación de José Urquidy, puesto que Jefry Yan tiró un episodio en blanco al igual que Hansel Marcelino (con dos ponches) y Stephen Nogosek.

Próximos partidos

Los Gigantes estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas a partir de las 7:30 de la noche .

estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las a partir de las . Los Toros recibirán a los Leones en el estadio Francisco A. Micheli a partir de las 7:30 de la noche .

recibirán a los en el estadio a partir de las .