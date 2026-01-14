Juan Carlos Gamboa llega para las Águilas Cibaeñas

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del infielder mexicano Juan Carlos "Harper" Gamboa con la finalidad de mejorar su cuadro interior de cara a la parte final de la ronda semifinal de la pelota invernal dominicana.

Gamboa llega a la escuadra amarilla tras una temporada histórica en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México, donde fue galardonado como Jugador Defensivo del Año 2025. El "Harper" registró un impresionante factor de fildeo de .993, consolidándose como uno de los defensores más seguros del circuito.

Poder ofensivo y seguridad defensiva

Además de su solvencia defensiva en las paradas cortas, la intermedia y la antesala, Gamboa aporta un bate zurdo de alto impacto. Sus números en 2025 así lo confirman: promedio al bate de .376 en 68 partidos, con 10 cuadrangulares y 52 carreras remolcadas con los Diablos Rojos del México.

Viene de accionar con los Yaquis de Obregón, en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), donde registró un promedio de .276 con 15 carreras impulsadas.

Movimiento estratégico

La gerencia de operaciones de béisbol del conjunto destacó que la llegada de Gamboa busca aportar estabilidad al infield y mayor profundidad al lineup, de cara a los cuatro partidos que restan del Todos Contra Todos.

Reconocido como un bateador oportuno en situaciones de presión (clutch), el infielder mexicano se perfila como una pieza clave en las aspiraciones de las Águilas Cibaeñas de avanzar a la Serie Final.