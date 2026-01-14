Leones anuncian a los relevistas Contreras y West

Efraín Contreras y Derek West son los nuevos refuerzos de los Leones del Escogido ( FUENTE EXTERNA )

Carlos Peña, el gerente general de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, anunció que el equipo escarlata ha contratado a los relevistas derechos Efraín Contreras y Derek West, quienes entrarán de inmediato al roster activo.

Contreras, mexicano de 26 años, viene de lanzar en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón, donde dejó marca de 2-1, 2.40 de efectividad, 1.00 de WHIP y 35 ponches en 30 innings. Sus 15 salvamentos lideraron el circuito.

Su experiencia incluye paradas en las Ligas Menores de los Padres de San Diego y los Filis de Filadelfia, entre el 2018 y el 2024, además de integrar en el 2024 y 2025 los equipos campeones de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol en el verano.

"Contreras aporta juventud, energía y proyección a nuestra organización. Confiamos en su gran talento y en su disposición para aprovechar esta oportunidad y contribuir al equipo en este momento clave del campeonato", declaró Peña.

West, estadounidense de 28 años, estuvo recientemente con los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Su rendimiento fue de 1-1, 2.19 de porcentaje de carreras limpias, 0.97 de WHIP y 32 ponches en 24.1 entradas.

Además de trabajar en los circuitos minoritarios de los Astros de Houston del 2019 al 2023, ha lanzado en la liga de verano de México desde el 2024.

En Puerto Rico, también formó parte de los Cangrejeros de Santurce en el 2022-23, colocando 1.02 de efectividad, 21 ponches en 17.2 episodios y 0.73 de WHIP. En el 2024-25 se uniformó con los Navegantes de Magallanes en Venezuela.

"West también fortalece nuestro cuerpo de lanzadores en esta etapa decisiva. Es un brazo con capacidad para competir de inmediato, aportar profundidad y asumir responsabilidades importantes en juegos de alta presión", explicó el gerente del conjunto capitalino.

Contreras y West ocuparán las plazas de los también relevistas Patrick Weigel y Patrick Halligan. El primero tuvo que marcharse porque en las próximas horas su esposa dará a luz en los Estados Unidos y el segundo acordó contrato con los Medias Rojas de Boston.

Destrás de su segunda final al hilo

Los Leones (10-4) hoy buscarán sellar su pase a la gran final del campeonato 2025-26 de la Lidom, cuando enfrenten a los Gigantes del Cibao a las 7:00 en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.