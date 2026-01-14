Fuentes: Ranger Suárez llega a acuerdo con los Medias Rojas de Boston

Ranger Suárez firmó un contrato de US$130 millones por cinco años con los Filis de Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

Los Medias Rojas de Boston aseguraron a uno de los brazos más confiables de las Grandes Ligas al firmar al venezolano Ranger Suárez por cinco temporadas y 130 millones de dólares.

El acuerdo, sin cláusulas de salida ni dinero diferido, convierte al zurdo en pieza clave para el futuro inmediato del club.

Su despegue se dio en el 2022

Suárez, de 30 años, se consolidó como abridor de élite desde 2022, registrando una efectividad de 3.59 en 104 aperturas y destacando en la postemporada con un ERA de 1.48 en 11 juegos, ocho de ellos como abridor.

En 2024 fue seleccionado al Juego de Estrellas y en 2025 lideró a los abridores de MLB en limitar el contacto fuerte de los bateadores rivales.

Con esta firma, Boston apuesta por experiencia y consistencia en su rotación, mientras los Phillies recibirán una selección compensatoria en el Draft 2026 tras la salida del lanzador.