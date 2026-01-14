×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Fuentes: Ranger Suárez llega a acuerdo con los Medias Rojas de Boston

Su despegue como lanzador se dio en el 2022

    Expandir imagen
    Fuentes: Ranger Suárez llega a acuerdo con los Medias Rojas de Boston
    Ranger Suárez firmó un contrato de US$130 millones por cinco años con los Filis de Filadelfia. (FUENTE EXTERNA)

    Los Medias Rojas de Boston aseguraron a uno de los brazos más confiables de las Grandes Ligas al firmar al venezolano Ranger Suárez por cinco temporadas y 130 millones de dólares.

    El acuerdo, sin cláusulas de salida ni dinero diferido, convierte al zurdo en pieza clave para el futuro inmediato del club.

    Su despegue se dio en el 2022

    Suárez, de 30 años, se consolidó como abridor de élite desde 2022, registrando una efectividad de 3.59 en 104 aperturas y destacando en la postemporada con un ERA de 1.48 en 11 juegos, ocho de ellos como abridor.

    • En 2024 fue seleccionado al Juego de Estrellas y en 2025 lideró a los abridores de MLB en limitar el contacto fuerte de los bateadores rivales.
    RELACIONADAS

    Con esta firma, Boston apuesta por experiencia y consistencia en su rotación, mientras los Phillies recibirán una selección compensatoria en el Draft 2026 tras la salida del lanzador.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.