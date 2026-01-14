"Tucker en Queens", se reabre el debate defensivo alrededor de Juan Soto

Kyle Tucker ganó el Guante de Oro en el jardín derecho en el 2022. ( AFP/LUKE HALES )

El rumor de que los Mets de Nueva York presentaron una oferta superior a los 120 millones de dólares por tres campañas al jardinero Kyle Tucker estremeció la agencia libre y abrió múltiples interrogantes, particularmente por el efecto que tendría sobre el futuro del dominicano Juan Soto.

Tucker es de los principales bates disponibles en la agencia libre de la temporada muerta, y su llegada a Queens implicaría que uno de los dos -él o Soto- deba moverse al jardín izquierdo.

"Juanjo" llegó al Citi Field con el contrato más lucrativo en la historia el año pasado, tras firmar por US$765 millones y 15 años.

Su impacto ofensivo lo convirtió rápidamente en figura central del equipo y en favorito de la fanaticada de la franquicia que no gana una Serie Mundial desde 1986. Sin embargo, las métricas defensivas avanzadas sugieren que el jardín derecho del conjunto podría tener pronto un nuevo ocupante.

Tucker ganó el Guante de Oro en el 2022. No obstante, su rendimiento defensivo ha mostrado descenso.

Según la métrica de Outs por Encima del Promedio (OAA) en 2025, su desempeño (-2) fue inferior al de Brandon Nimmo (-1) -quien ya no pertenece a la organización- y, bajo ese parámetro, Soto terminó como el peor defensor del jardín derecho en MLB con -12.

Esto sugiere que la llegada del bateador zurdo de 29 años no resolvería -e incluso podría profundizar- los problemas defensivos del equipo en los jardines. Así lo expuso el periodista Ken Rosenthal en un análisis publicado en The Athletic.

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, reconoció ante la prensa que técnicos y ejecutivos de otros equipos de MLB le han transmitido una percepción generalizada: la defensa del club estuvo lejos de ser una fortaleza. Ese contexto hace aún más llamativa la magnitud de la oferta atribuida a Tucker.

8 Errores cometió Juan Soto en los jardines de los Mets de Nueva York en la campaña 2025.