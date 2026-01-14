Los Twins reclaman a Vidal Bruján de lista de waivers de Atlanta

Vidal Bruján fue reclamado por los Mellizos de Minnesota desde la lista de waivers de los Bravos de Atlanta. ( FUENTE EXTERNA )

Los Minnesota Twins anunciaron hoy que han reclamado al infielder Vidal Bruján de los Atlanta Braves.

Bruján, de 27 años, jugó en 61 partidos de Grandes Ligas la temporada pasada entre los Chicago Cubs, Baltimore Orioles y Atlanta Braves, bateando para .253 (22 hits en 87 turnos) con cinco dobles, ocho carreras impulsadas, 14 anotadas, seis boletos y un porcentaje de embasarse de .305.

El bateador ambidiestro acumula promedio de .199 (116 hits en 584 turnos) con 26 dobles, dos triples, cinco cuadrangulares, 48 impulsadas, 76 anotadas, 16 bases robadas y un OBP de .267 en 262 juegos de su carrera en las Mayores con los Tampa Bay Rays (2021-23), Miami Marlins (2024), Cubs (2025), Orioles (2025) y Braves (2025).

Nativo de San Pedro de Macorís, República Dominicana, ha jugado 84 partidos en segunda base, 56 en campocorto, 36 en tercera, 41 en el jardín derecho, 17 en el central, 10 en el izquierdo y uno en primera base.

Gasper fue puesto en asignación

Para hacer espacio en el roster de 40 jugadores por la llegada de Bruján, los Twins han designado al utility Mickey Gasper para liberación o asignación.

Gasper participó en 45 juegos con los Twins la temporada pasada, bateando para .158 (15 hits en 95 turnos) con un doble, dos jonrones, 11 impulsadas, 15 anotadas y 10 boletos.