Tabla de posiciones Lidom y resultados round robin: Leones a un paso de la final; Toros solos en 2do

Los Leones del Escogido están cómodos en la cima de la semifinal round robin con su marca de 11-4. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

. Los Leones del Escogido (11-4) derrotaron a los Gigantes del Cibao (2-13) cinco por una y de paso, asegurar como mínimo, un empate en zona de clasificación, dejando su pase a la final prácticamente garantizado cuando restan tres partidos para completar esta ronda semifinal round robin.

En caso de triple empate, se decidiría por promedio general de carreras y series particulares, el que esté de líder avanza a la final y los otros dos jugarían un juego de desempate. Los Leones dominan, hasta hoy, ambos escenarios.

En Santiago, los Toros (9-6) del Este derrotaron a las Águilas Cibaeñas (8-7) para quedarse solos en el segundo lugar de esta semifinal.

Alcides Escobar comenzó el ataque rojo con jonrón solitario ante Daniel Mengden, quien después de retirar los siguientes dos bateadores se complicó al permitir sencillos consecutivos y un boleto.

José Marmolejos disparó un sencillo al prado izquierdo con las bases llenas que combinado con un error de Leury García permitió anotar a Junior Lake, Raimel Tapia y Jorge Mateo para marcar un 4-0, el cual resultó definitivo para el resto del encuentro.

El lanzador mazatleco José Urquidylanzó 5.0 entradas de dos hits y cuatro ponches para llevarse la victoria. Perdió Mengden quien solo sacó dos outs.

Toros 3-0 Águilas

Jeimer Candelario disparó un doble de dos carreras y Sergio Alcántara un elevado de sacrificio para liderar la victoria delos Toros 3-0 sobre las Águilas.

El partido resultó en un duelo de pitcheo, hasta que Oscar de la Cruz embasó los dos primeros bateadores que se convirtieron en carrera, luego de que Carlos Belén permitiera el doble de Candelario, quien se movió a tercera para ser traído por Alcántara.

Luis Urueta no dirigió a sus Águilas esta noche al cumplir un partido de suspensión.

Fue el único daño ofensivo entre dos equipos que desperdiciaron oportunidades en las entradas iniciales.

Ganó Emailin Montilla (2-0); salvó Joe Corbett (5), perdió De la Cruz (2-1).

Juegos de hoy

Los Leones se enfrentan esta noche a los Toros en La Romana (7:30 p.m.) y los Gigantes, ya eliminados, van a Santiago para enfrentar a las Águilas (7:30 p.m.). bCSG

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3