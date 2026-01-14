×
Tabla de posiciones LIDOM
Tabla de posiciones Lidom y resultados round robin: Leones a un paso de la final; Toros solos en 2do

Los romanenses blanquearon 3-0 a las Águilas en el Estadio Cibao

  Carlos Sánchez G.
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Los Leones del Escogido están cómodos en la cima de la semifinal round robin con su marca de 11-4. (CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO)

. Los Leones del Escogido (11-4) derrotaron a los Gigantes del Cibao (2-13) cinco por una y de paso, asegurar como mínimo, un empate en zona de clasificación, dejando su pase a la final prácticamente garantizado cuando restan tres partidos para completar esta ronda semifinal round robin.

En caso de triple empate, se decidiría por promedio general de carreras y series particulares, el que esté de líder avanza a la final y los otros dos jugarían un juego de desempate. Los Leones dominan, hasta hoy, ambos escenarios.

En Santiago, los Toros (9-6) del Este derrotaron a las Águilas Cibaeñas (8-7) para quedarse solos en el segundo lugar de esta semifinal.

Alcides Escobar comenzó el ataque rojo con jonrón solitario ante Daniel Mengden, quien después de retirar los siguientes dos bateadores se complicó al permitir sencillos consecutivos y un boleto.

José Marmolejos disparó un sencillo al prado izquierdo con las bases llenas que combinado con un error de Leury García permitió anotar a Junior Lake, Raimel Tapia y Jorge Mateo para marcar un 4-0, el cual resultó definitivo para el resto del encuentro.

El lanzador mazatleco José Urquidylanzó 5.0 entradas de dos hits y cuatro ponches para llevarse la victoria. Perdió Mengden quien solo sacó dos outs.

Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Escogido11.7336-4 5-2 6-21-G
Toros9.6002.06-44-35-32-G
Águilas8.5333.06-4 3-55-2 1-P
Gigantes213.1339.02-81-71-63-P

        

Toros 3-0 Águilas

Jeimer Candelario disparó un doble de dos carreras y Sergio Alcántara un elevado de sacrificio para liderar la victoria delos Toros 3-0 sobre las Águilas.

El partido resultó en un duelo de pitcheo, hasta que Oscar de la Cruz embasó los dos primeros bateadores que se convirtieron en carrera, luego de que Carlos Belén permitiera el doble de Candelario, quien se movió a tercera para ser traído por Alcántara.

Luis Urueta no dirigió a sus Águilas esta noche al cumplir un partido de suspensión.

Fue el único daño ofensivo entre dos equipos que desperdiciaron oportunidades en las entradas iniciales.

Ganó Emailin Montilla (2-0); salvó Joe Corbett (5), perdió De la Cruz (2-1).

Juegos de hoy

Los Leones se enfrentan esta noche a los Toros en La Romana (7:30 p.m.) y los Gigantes, ya eliminados, van a Santiago para enfrentar a las Águilas (7:30 p.m.). bCSG

FechaHora Equipos Estadio Res. 
27/125:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibao Escogido 12-2 
7:30 p.m. Gigantes vs. TorosF. MicheliToros 11-3
28/124:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaEscogido 8-7 (11)
5:00 p.m.Águilas vs GigantesJ. JavierÁguilas 10-6 (10)
29/127: 00 p.m.Escogido vs GigantesJ. JavierEscogido 4-2
7:30 p.m.Toros vs ÁguilasCibaoToros 7-6
30/127:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaEscogido 3-2
7:30 p.m.Águilas vs TorosF. Micheli Toros 8-5
31/12 Libre
 
01/01
ENERO 
02/017:30 p.m. Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 8-7
7:30 p.m.
Escogido vs Toros F. MicheliEscogido 10-5
03/01

4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueya Águilas 4-1
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierToros 3-1
04/01 4:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibaoEscogido 5-2
5:00 p.m.Gigantes vs TorosF. MicheliToros 10-6
05/014:00 P.M.Toros vs EscogidoQuisqueyaToros 3-1
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierPospuesto
06/017:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. JavierÁguilas 6-5 
07/017:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. JavierEscogido 5-0
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 17-1
08/01

7:30 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Águilas 2-1
7:30 p.m. Gigantes vs TorosF. MicheliGigantes 4-1
09/01

7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya Escogido 7-6
7:30 p.m. Águilas vs Toros F. MicheliÁguilas 3-1
10/014:00 p.m. Águilas vs EscogidoQuisqueya Escogido 8-3 
5:00 p.m.Toros vs GigantesJ. JavierGigantes 2-1
11/014:00 p.m.Toros vs Escogido Quisqueya Escogido 7-2
5:00 p.m.Águilas vs Gigantes J. Javier Águilas 9-3
12/01Libre 
13/017:30 p.m.Gigantes vs Águilas CibaoÁguilas 4-3
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli Toros 3-1
14/01

7:00 p.m.Escogido vs Gigantes J. Javier Escogido 5-1
7:30 p.m. Toros vs Águilas CibaoToros 3-0
15/01

7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao  
7:30 p.m. Escogido vs Toros F. Micheli  
16/017:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  
7:30 p.m.Águilas vs Toros F. Micheli  
17/014:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya  
5:00 p.m.Toros vs Gigantes J. Javier 
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.