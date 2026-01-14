Tabla de posiciones Lidom y resultados del round robin: Toros y Águilas a dos de leones

Ezequiel Durán, de las Águilas Cibaeñas, es felicitado por sus compañeros luego de dar el hit ganador ante los Gigantes del Cibao la noche del martes 13 de enero de 2024 en el Estadio Cibao, en Santiago. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Los Toros del Este salieron de su maleficio al vencer a los Leones del Escogido tres carreras por una en un partido en el que los romanenses aprovecharon la única brecha que cedieron los capitalinos en el retorno de la ronda semifinal round robin de la pelota invernal dominicana.

James Courtney (2-1) lanzó cinco entradas completas de tres hits y cinco ponches para anotarse su segunda victoria de esta ronda. Cinco lanzadores más mantuvieron a los Leones (10-4) en control.

Travis Lakins (2-1) cargó con la derrota por los rojos, tras una labor de 3.2 entradas de tres vueltas, todas sucias.

Después de dos outs, Joe Corbett permitió sencillo a José Marmolejos y dio boleto a Jorge Mateo antes de que dominara a Michael de la Cruz con elevado al prado izquierdo y lograra así su cuarto salvamento de esta fase para unos Toros que venían con una racha de cuatro derrotas.

Con su victoria los Toros (8-6) se quedan fijos en el segundo lugar donde llegaron empatados junto con las Águilas Cibaeñas, que aún se debaten contra los Gigantes del Cibao, en Santiago.

Un par de errores en el segundo episodio fue la llave que abrió el camino para las tres carreras de los romanenses.

En la baja de la segunda entrada, Eloy Jiménez inició la ofensiva con sencillo al jardín central y avanzó a segunda por base por bolas a Eric Filia.

Tras dos elevados de out, Onix Vega conectó sencillo con rodado al campocorto, permitiendo anotar a Jiménez, con error en el tiro de Erik González.

Luego, Rafael Lantigua se embasó por otro error del campocorto, lo que facilitó las anotaciones de Filia y Vega, ampliando la ventaja 3-0, la cual defendieron sin mayores complicaciones.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Racha Escogido 10 4 .714 - 6-4 5-2 5-2 1-P

Águilas 4-3 Gigantes

Ezequiel Durán disparó un sencillo que remolcó a Cristhian Adames con la carrera de la victoria cuatro por tres de las Águilas Cibaeñas en 11 entradas sobre los Gigantes del Cibao.

El triunfo permite a las Águilas (8-6) mantener el empate con los Toros del Este en la segunda plaza de la tabla en esta ronda semifinal round robin.

En esta última parte del round robin, cargada de intensidad, Leones del Escogido (10-4), Águilas y Toros luchan por sembrarse en la serie final de la pelota invernal dominicana cuando restan solo cuatro partidos.

La última fecha está marcada para el próximo sábado 17 de enero. Al menos hubiera sido dulce para los Gigantes sacar la victoria, luego de llegar eliminados a esta recta final del round robin.

Las Águilas tomaron ventaja en la primera entrada luego de que Steward Berroa recibiera boleto y robara segunda; Leody Taveras recibió otra base por bolas y después del segundo out, Berroa robó la antesala y aprovechó el error en tiro del David Bañuelos para anotar la primera del juego.

Un jonrón solitario de José Siri empató el juego en la tercera entrada ante Jorge Tavárez y Kelvin Gutiérrez dio ventaja a los francomacorisanos con cuadrangular en la cuarta también ante el abridor aguilucho.

Fecha Hora Equipos Estadio Res. 27/12 5:00 p.m. Escogido vs Águilas Cibao Escogido 12-2 7:30 p.m. Gigantes vs. Toros F. Micheli Toros 11-3